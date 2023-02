Jaar cel geëist tegen man die zonder toestemming condoom afdeed tijdens seks

Het Openbaar Ministerie beschouwt het stiekem afdoen van een condoom, ‘stealthing’, als gedwongen onveilige seks, een vorm van verkrachting. Dat zei een officier van justitie dinsdag tijdens de eerste Nederlandse rechtszaak over stealthing. Ze eist een gevangenisstraf van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk, tegen de verdachte Khaldoun K. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM desgevraagd.

De Rotterdammer K. (28) sprak in augustus 2021 af met een vrouw die hij via een datingsite ontmoette, aldus persbureau ANP. Ze hadden seks met wederzijdse instemming, met als voorwaarde dat K. een condoom zou dragen. Het slachtoffer beschuldigt hem van het stiekem verwijderen van het condoom tijdens de seks. Volgens de officier is het slachtoffer dan wel akkoord gegaan met veilige seks, maar heeft er zonder instemming onveilige seks plaatsgevonden. K. ontkent de aantijging.

Stealthing wordt niet expliciet als delict genoemd in het strafrecht, en dus grijpt het OM naar verkrachting als parapluterm om K. onder te laten veroordelen. Mocht dat niet werken, dan roept het OM de rechter op K. te veroordelen voor ‘dwang’, omdat hij de vrouw zou hebben gedwongen „te dulden onbeschermde seks met hem te hebben”. De officier: „We leggen dit aan de rechtbank voor omdat wij vinden dat het in elk geval een strafbaar feit oplevert. Het is aan de rechtbank of hier sprake is van verkrachting of dwang of geen van beide.” In onder meer Duitsland, Zwitserland en Nieuw-Zeeland is stealthing wél opgenomen in het wetboek van strafrecht.

Immateriële schade

Het slachtoffer eist een vergoeding van 4.000 euro voor immateriële schade, aldus haar advocaat in een tijdens de zitting voorgelezen verklaring. Volgens de advocaat beseffen daders niet „wat voor enorme schade ze aanrichten”.

De officier baseert zich onder meer op WhatsApp-contact tussen het slachtoffer en K. Daarin heeft de vrouw gezegd genoten te hebben van de seks maar het „niet oké” te vinden dat K. het condoom zou hebben verwijderd. In dat gesprek zijn veel berichten verwijderd. De advocaat van K. noemt het om die reden „prutswerk” van justitie dat het WhatsApp-gesprek wordt aangehaald.

In Dordrecht loopt nog een andere zaak tegen een vermeend ‘stealther’. Deze 26-jarige verdachte geeft wel toe dat tijdens de seks met het slachtoffer zijn condoom is afgegaan, maar claimt dat dit per ongeluk is gebeurd. Tegen hem is de strafeis vergelijkbaar; 3.000 euro schadevergoeding en twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.