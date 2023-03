‘Ik kan er nu over praten zonder dikke keel en natte ogen’

Een vrouw die altijd dóórgaat, zo omschrijft actrice Isa Hoes zichzelf. Ze bleef jarenlang proberen haar man, acteur Antonie Kamerling, te begrijpen als hij sprak over de ‘stemmetjes’ in zijn hoofd die hem donkere gedachten brachten. Hoes ging ook door na 6 oktober 2010, toen hij op 44-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte. Zij moest wel, vooral voor hun twee jonge kinderen.

Maar soms moet de actrice zichzelf dwingen om even stil te staan bij wat ze nou zelf echt voelt en heeft meegemaakt. Zulke momenten leidden in 2013 tot het boek Toen ik je zag, waarin ze vertelt over hun relatie, of in 2022 tot het boek Je bent niet alleen, over rouwverwerking. Die laatste schreef zij samen met hun zoon Merlijn, die inmiddels 24 is.

„Na twaalf jaar dacht ik: ik blíjf hem maar missen, wanneer ben ik er nou eens overheen?” vertelt Hoes. „Zijn dood en zijn verhaal horen bij mij en mijn leven. Ik ben blij dat ik er inmiddels over kan praten zonder een dikke keel en natte ogen te krijgen.”

Breder verhaal

Hoes hield heel lang de boot af toen zich producenten meldden om haar boek Toen ik je zag te verfilmen: „Iedereen sprong er meteen bovenop. Ik dacht vooral: rustig aan, het schrijven was al zo heftig.” Maar toen de actrice lezingen ging geven over depressie en suïcide kreeg ze opmerkelijk veel positieve reacties. „Ik dacht dat ik vooral vertelde hoe het was om te leven met iemand met een depressie. Maar mensen herkenden zich ook in de stukken die ik over Antonie schreef. Zij zeiden: ik kan dit boek aan mijn familie geven om duidelijk te maken wat ik voel. Ik was heel blij voor ze. Tegelijkertijd zat ik natuurlijk ‘s avonds weer alleen op de bank, en niet met de man met wie ik dit graag had willen delen.”

Nadat Hoes akkoord ging, benaderde producent Dennis Wigman regisseur Ben Verbong, die de laatste drie decennia uitsluitend Duitse producties draaide. Het tweetal werkte daar al eens samen aan een film over een gezin met een ongeneeslijk zieke dochter. „,Dennis was blij met de balans die ik toen vond tussen zwaarte en lichtheid”, vertelt Verbong. „Dat stond hem met Toen ik je zag ook voor ogen.”

Tijdens het schrijven van het scenario realiseerde de 73-jarige regisseur zich dat hij al jong met het onderwerp was geconfronteerd. „Toen ik vijf was, is mijn moeder een paar keer in het ziekenhuis opgenomen”, vertelt hij. „Ze kreeg slaapkuren en uiteindelijk elektroshocks. Nu pas werd me duidelijk dat ze waarschijnlijk een depressie had.”

Verbong concentreert zich in zijn film op het laatste jaar van de relatie van de succesvolle acteurs Bastiaan (Egbert-Jan Weeber) en Esther (Noortje Herlaar). „Ik heb een nieuw mozaïek gemaakt van allerlei gebeurtenissen en momenten uit het boek”, legt Verbong uit. „Vrijwel ieder mens wordt ooit met een situatie als die van Isa geconfronteerd: de onmacht die je voelt als je iemand die je liefhebt probeert te redden. Ik leg de focus in de film vooral op de vrouw die gedwongen wordt de leiding te nemen om te voorkomen dat haar gezin iets vreselijks overkomt.”

Geen lookalikes

Hoes was het ermee eens dat Verbong de namen van de twee hoofdpersonen veranderde. „Het creëert een zekere afstand tussen de film en mij, de kinderen en de familie van Antonie”, legt ze uit. „Toen ik het boek schreef, kon iedereen die ik noemde akkoord geven. Bij een film is dat lastiger. Dan geef je de eindverantwoordelijkheid uit handen.” Toch wilde Verbong dat Hoes elke verandering begreep en goedkeurde. „Ik heb het verhaal voor de buitenwereld losgetrokken van de feiten. Maar tegelijkertijd wilde ik dat de essentie van haar verhaal overeind bleef.”

Op de set ging Verbong heel intuïtief te werk. „Mijn idee was om de film heel rafelig te draaien. Heel onaf. Zorgvuldig geconstrueerde shots worden soms opeens verstoord door onscherpte, alsof de camera te laat op de beelden heeft gefocust. Zo probeerde ik het gevoel van onmacht te verbeelden dat Esther doorlopend heeft. Ze wil haar man emotioneel bereiken, maar steeds vaker lukt dat niet.” Hoes werd zelf in de film vooral daardoor geraakt: „Die enorme frustratie die je voelt op slechte dagen. Maar óók de enorme blijdschap op een goede dag.”

Hoes en Verbong waren zich heel bewust van het feit dat veel kijkers hun voorkennis over het échte acteurskoppel niet kunnen uitwissen. Nederlands publiek zal veel details over het showbizzkoppel herkennen, zoals de manier waarop zij er uitzagen in soapserie Goede Tijden Slechte Tijden. „Natuurlijk hebben veel mensen herinneringen aan ons of Antonie”, stelt Hoes. En je kan dat niet uitzetten tijdens het kijken. Maar het zijn geen lookalikes, dat soort details zijn meer een soort knipoog.”

Drama. Toen ik je zag. Regie: Ben Verbong. Met: Noortje Herlaar, Egbert-Jan Weeber, Matthijs van de Sande Bakhuyzen. Lengte: 118 minuten.

