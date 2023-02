Lachend en schreeuwend rennen twintig schoolkinderen achter elkaar aan door de bibliotheek, een boekenchaos achterlatend. Ik wijs een bibliotheekmedewerker op de poster met huisregels: „Praat gerust met elkaar maar veroorzaak geen overlast.” „U ervaart dit als overlast”, constateert de medewerker. Aan haar ogen zie ik dat ze mij een zeikerd vindt. Dan zegt zij: „De bibliotheek is veranderd. Het is niet meer de stille plek van vroeger, het is nu de huiskamer waar mensen elkaar ontmoeten.” Weer wat geleerd in de bibliotheek.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl