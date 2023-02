Drie klimaatactivisten kregen onterecht gebiedsverbod opgelegd voor blokkade Den Haag

Aan drie klimaatactivisten die opriepen tot een blokkade van de A12 in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie ten onrechte een gebiedsverbod opgelegd. Het verbod voor vijf andere betogers van actiegroep Extinction Rebellion was wel gerechtvaardigd. Dat oordeelt de rechtbank van Den Haag dinsdag in een zaak waarbij de betogers hun gebiedsverbod aanvochten. Door die maatregel mochten zij eind vorige maand niet in de buurt komen van de A12, waar honderden klimaatdemonstranten in actie kwamen tegen subsidies voor de fossiele industrie.

De rechter beargumenteert dat een gebiedsverbod terecht kan zijn bij iemand die ervan wordt verdacht de openbare orde te hebben verstoord. Als diegene daar alleen toe oproept, is daar volgens de rechter geen sprake van. Voor drie activisten is het gebiedsverbod van negentig dagen daarom ten onrechte opgelegd. Voor de vijf anderen is dat anders, omdat zij vóór de betoging eind januari al eerder hadden opgeroepen tot verschillende blokkade-acties die ook hebben plaatsgevonden. Hun oproepen uit het verleden die al hadden geresulteerd in daadwerkelijke acties, maken het in januari opgelegde verbod terecht, stelt de rechter.

Justitie perkt bij het opleggen van een gebiedsverbod het demonstratierecht in. Bij het vijftal is die maatregel volgens de rechter gerechtvaardigd „in het belang van verkeersveiligheid”. Op de Utrechtsebaan (A12) geldt een maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur, waardoor blokkades kunnen leiden tot „verstorende en gevaarlijke situaties”, aldus de rechtbank. Doordat de weg, gelegen tussen het ministerie van Economische Zaken en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer, urenlang door honderen activisten werd bezet, was die voor verkeer die dag onbegaanbaar.

Extinction Rebellion (XR) kondigde de actie begin december al aan. In de week voor de betoging werden zes leden van de actiegroep opgepakt op verdenking van opruiing. Ze kwamen na een aantal uur weer vrij, maar aan hen legde justitie wel een gebiedsverbod op. Klimaatbetoger Lucas Winnips was desondanks aanwezig bij de actie in Den Haag; hij werd daar door de politie opgepakt. Winnips heeft het verbod tevergeefs aangevochten in aanloop naar de betoging.

De politie arresteerde bij de actie zo’n 768 demonstranten, een voor Nederland opvallend hoog aantal. Veel van hen zijn opgepakt omdat ze weigerden de weg te verlaten. De meesten kwamen binnen enkele uren vrij. Op de actie in januari kwamen honderden betogers af: ze bezetten het asfalt of voerden actie boven en langs de verdiepte weg. Hoewel XR rekende op een groep van zo’n 1.200 demonstranten, viel het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk een stuk hoger uit. Mogelijk had dat te maken met de opgelegde gebiedsverboden, wat leidde tot veel media-aandacht en kritiek van activisten en mensenrechtenorganisaties.