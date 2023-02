Dit zijn de beste series van dit moment

Wekelijks verschijnen er nieuwe series op streamingdiensten als Apple TV+, Disney Plus, HBO Max en Netflix. Welke wil je niet missen? We zetten de beste series van dit moment voor je op een rij in deze gids, die regelmatig wordt ververst.

Doorzoek hier alle series die we in NRC besproken hebben op waardering, genre, aanbieder en leeftijdscategorie.

1 Fleishman Is in Trouble Dramaserie

Na een pijnlijke scheiding geniet arts Toby Fleishman van zijn vrijgezellenstatus. Maar dan verdwijnt zijn ex-vrouw Rachel en laat ze hem in New York achter met hun twee kinderen. Waarom deed Rachel dit? En komt ze nog terug? Fleishman Is in Trouble volgt eerst Toby’s kant van het verhaal, maar gaandeweg krijgt de kijker een geheel andere kijk op het mislukte huwelijk. Gebaseerd op de gelijknamige roman van Taffy Brodesser-Akner. Ze is ook verantwoordelijk voor de tv-bewerking (lees een interview met haar daarover) en dat bleek een goede zet: de vlotte stijl van haar boek, vol humoristische en scherpe observaties, is uitstekend vertaald naar het tv-scherm. Met geweldige hoofdrollen voor Jesse Eisenberg en Claire Danes.

Lees hier de recensie: Een mislukt huwelijk en een onverklaarbare afwezigheid in ‘Fleishman Is in Trouble’

2 The Last of Us Dramaserie

De gelijknamige game is op indrukwekkende wijze omgebouwd tot serie. In een post-apocalyptische wereld moet de emotioneel afgestompte vijftiger Joel de opstandige tiener Ellie begeleiden, twintig jaar nadat een schimmel het gros van de bevolking in zombies veranderde. Daarop ontvouwt zich een roadtripserie, waarin Joel zich tegen wil en dank aan Ellie begint te hechten. De serie bewijst dat verfilmingen van games ook series van hoogwaardige kwaliteit op kunnen leveren. En: deze serie gaat eigenlijk helemaal niet over zombies. De veelgeprezen derde aflevering wordt de hoofdverhaallijn losgelaten voor een prachtig thematisch uitstapje: een filmisch essay over het belang van de liefde, ook na de apocalyps.

Lees ook: Gaat de serie ‘The Last of Us’ de vloek op gameverfilming verbreken?

3 The Makanai: Cooking for the Maiko House Dramaserie

De Japanse filmregisseur Hirokazu Kore-eda maakt een serie over een hedendaagse jonge vrouw, een tiener, die kokkin wordt in een geisha-huis in Kyoto. ‘Makanai’ is de Japanse term voor bedrijfskok, en ‘maiko’ (dansmeisje) de term voor leerling-geisha. Het is een mild en hoopvol coming-of-age-verhaal dat Kore-eda (met zijn jonge mede-regisseurs) vertelt. Zo worden in rustig tempo zaken aangestipt die voor invoelbare spanningen zorgen. Maar nergens krijgt het verhaal een overdreven dramatische, opgejaagde hitsigheid die veel huidige series kenmerkt. Dat is een verademing.

Lees hier de recensie: Bitterzoet koken voor leerling- geisha’s in modern Japans tienersprookje

4 Shrinking Comedyserie

Tragikomische serie over een psycholoog die zelf in de put zit. Harrison Ford, die plots in meerdere series opduikt, is komisch en kwetsbaar in een bijrol. Shrinking is bedacht door acteur Jason Segel (How I Met Your Mother), die ook de hoofdrol speelt. Segal speelt een psychiater in rouw die besluit om voortaan alle regels te breken. Hij gaat al zijn patiënten de waarheid vertellen. Ford (80) speelt zijn baas. Hij toont kwetsbare en komische kant van zichzelf die niet vaak te zien geweest is.

Lees hier de recensie: Harrison Ford is komisch en kwetsbaar in de serie ‘Shrinking’

5 Copenhagen Cowboy Thrillerserie

Deze surrealistische en prachtig vormgegeven serie van de Deense regisseur Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon) is niet voor de ongeduldige kijker. Wie zich overgeeft en meegaat in de dromerige aanpak krijgt een bijzondere ervaring. Het verhaal draait om de mysterieuze Miu, een vrouw die zich begeeft in de duistere onderwereld van Kopenhagen. Ze zoekt wraak en stuit op verschillende vijanden uit het misdaadmilieu van de stad. De stijl van Copenhagen Cowboy is herkenbaar voor iedereen die het eerdere werk van Winding Refn heeft gezien: shots met veel neonlicht, constant ronddraaiende camera’s en een dreunende soundtrack vol synths. Niet alles werkt, maar toch is het hoopgevend dat er ook in het commerciele landschap van streamingdiensten ruimte blijft voor zo’n compromisloze serie die niet bang is om de kijker uit te dagen.

Lees hier de recensie: Bij de intrigerende serie ‘Copenhagen Cowboy’ draait alles om de sfeer

