Daisy Jones & The Six: de grootste band die nooit bestaan heeft

Botsende ego’s. Drank. Lijntjes coke. Bandleden die bij elkaar in bed belanden. De bekende ingrediënten van een klassiek rock-’n-rollverhaal zijn aanwezig in Daisy Jones & The Six, een groots opgezette dramaserie over de opkomst en ondergang van een mythische band in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Oh, en natuurlijk is er muziek. Hitgevoelige rockmuziek waarmee de Amerikaanse band Daisy Jones & The Six even de wereld veroverde. Tot de groep na een legendarisch optreden in 1977 voorgoed van het podium verdween. Waarom gingen ze uit elkaar? Was er echt verschrikkelijke ruzie? Het klinkt als zo’n smeuïge mysterie waar muziekliefhebbers van smullen en waarover presentator en popkenner Leo Blokhuis enthousiast zou kunnen vertellen in het tv-programma Top 2000 a gogo. Alleen heeft Daisy Jones & The Six nooit bestaan.

De band is bedacht door schrijfster Taylor Jenkins Reid, die in een boek de fictieve geschiedenis opschreef in de vorm van een zogenoemde ‘oral history’. De muziekscene van Los Angeles in de 70’s in het algemeen, en de altijd ruziënde band Fleetwood Mac in het bijzonder waren de inspiratiebronnen voor Reid. Haar boek werd in 2019 een bestseller en het productiebedrijf van actrice Reese Witherspoon haalde razendsnel de rechten voor de verfilming binnen. Na een lange coronavertraging is het resultaat, een tiendelige dramaserie, vanaf 3 maart te zien bij Amazons streamingdienst Prime Video.

In de serie blikken de personages twintig jaar na het uiteenvallen van de band terug op hun hoogtijdagen. Dat doen ze via ‘interviews’ voor een documentaire, al is de serie zelf geen mockumentary (nepdocumentaire). De scènes die zich in de jaren zeventig afspelen, zijn erg filmisch en stijlvol vormgegeven, met oog voor detail. De band maakt naam op de Sunset Strip in Los Angeles, waar clubs als Whisky a Go Go en Filthy McNasty’s de dromen van bands konden maken of breken.

Legendarisch album

In de serie komt de fictieve band tot leven en is de muziek van de band ook te horen. Voor de serie schreef muzikant Blake Mills 25 nummers, waarvan er 11 het album Aurora haalden (deze plaat is wat megaklapper Rumours voor Fleetwood Mac was). Een flinke opgave: de nummers zijn gemaakt voor de serie, maar moeten aanvoelen alsof ze daadwerkelijk grote hits hadden kunnen zijn. Om dat te bewerkstelligen, schakelde Mills de schrijfhulp in van gerenommeerde artiesten als Phoebe Bridgers, Marcus Mumford en Jackson Browne. De serie zet uiteraard ook bekende songs uit die tijd in: zo worden de begintitels begeleidt door ‘Dancing Barefoot’ van Patti Smith.

Actrice Riley Keough, kleindochter van Elvis Presley en dochter van Lisa Marie Presley, speelt de rol van de getalenteerde en getroebleerde frontvrouw Daisy Jones. In de serie wordt Daisy door een producer gekoppeld aan de band The Six. Samen met frontman Billy Dunne (een rol van Sam Claflin) schrijft ze nummers en tilt ze de nieuwe band naar een hoger niveau. Los van elkaar zijn ze als songwriters en performers goed, samen zijn ze geweldig. Maar op persoonlijk vlak liggen Daisy en Billy elkaar niet: ze clashen constant over teksten en de richting van de groep. Ook de andere bandleden hebben elk zo hun eigen strubbelingen. En de vrouw van Billy moet omgaan met een rockster als partner.

Het maakproces van Daisy Jones & The Six verliep niet zonder slag of stoot. Vlak voordat de opnames zouden beginnen, gooide de coronapandemie roet in het eten en werd alles anderhalf jaar lang stilgezet. Maar dat was misschien een zegen in vermomming, aldus Claflin. „Het gaf mij de kans om echt gitaar te leren spelen zodat ik geen luchtgitaar hoefde te spelen”, zegt de acteur tijdens een groepsinterview met onder meer NRC. Alle acteurs, elk zonder muzikale ervaring, kregen muzieklessen en bootsen in de voorbereiding de dynamiek van een echte band na. Het gaf de spelers ook de tijd om elkaar goed te leren kennen. Claflin: „Zonder die pauze hadden we de muziek en elkaar niet zo goed gekend.”

Echte lifestyle

Met een rockverhaal komen bepaalde elementen terug. Hoe probeerde hij te voorkomen dat het voorspelbaar zou worden? „Seks, drugs en rock-’n-roll was destijds een echte lifestyle, daar ontkom je niet aan. Maar mijn personage heeft andere obsessies. De liefde voor muziek en voor zijn gezin zijn leidend bij hem.” Actrice Camila Morrone speelt Camila, de vrouw van Billy. Zij zit niet in de band en blijft vooral thuis als de band aan het werk is. Bij zo’n personage liggen andere clichés op de loer: de zeurende huisvrouw die niet kan omgaan met het succes van haar man de rockster. „Ik wilde niet dat zij een soort slachtoffer was, of iemand die niet empowered is. Ik wilde dat ze gelijkwaardig zou zijn. Ik hou er niet van als vrouwen in bepaalde hokjes worden geduwd. Ze bewaakt een tijdje de vrede in het verhaal. Tot dat niet meer kan.”

Uiteindelijk is het Keough die als Daisy Jones de sleutelrol van de serie heeft. Daisy is voor een groot deel gebaseerd op Stevie Nicks, de zangeres van Fleetwood Mac die samen met haar voormalige liefdespartner Lindsey Buckingham onderdeel was van de grootste succesperiode van de band. De turbulente relatie tussen Buckingham en Nicks was een van de aspecten die van Fleetwood Mac ook een decennia lang durende soap maakte. Dat de leden van Fleetwood Mac in hun nummers over elkaar schreven, gaf de muziek een spannende laag. Deze dynamiek bestaat ook tussen de twee bandleiders van Daisy Jones.

De serie heeft verder overeenkomsten met films waar fictieve rockbands een rol spelen. Vooral Almost Famous (Cameron Crowe, 2000) zal door het vergelijkbare tijdsbeeld en de rol van een fictieve band vaak genoemd worden. Ook That Thing You Do!, het regiedebuut van Tom Hanks, voelt soms dichtbij. Zowel in Daisy Jones als in de Hanks-film zit een leuke scène over de euforie die ontstaat wanneer je voor het eerst je liedje in de publieke ruimte hoort. Maar die speelsheid verdwijnt meestal snel wanneer de verwachtingen op creatief en zakelijk vlak steeds hoger komen te liggen.

Veel succesvolle muzikanten worstelen daarmee, vaak met de implosie van vriendschappen en relaties tot gevolg. Muziek kan dan niet alle wonden meer helen, maar het kan de pijn wel iets verzachten, toont ook deze serie.

https://www.youtube.com/watch?v=guF2W5HqqQI

Dramaserie Daisy Jones & The Six. Van: Scott Neustadter, Michael H. Weber. Met: Riley Keough, Sam Claflin, Camila Morrone, Suki Waterhouse, Nabiyah Be. Prime Video, 10 afleveringen van ca. een uur (wekelijks).