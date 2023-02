Amateurs van Spakenburg in halve finale KNVB-beker na stunt tegen FC Utrecht

Amateurclub SV Spakenburg heeft dinsdag de halve finale van de KNVB-beker bereikt. De ploeg versloeg FC Utrecht, de huidige nummer zeven van de Eredivisie met een begroting van 25 miljoen euro, met 4-1. Het is de derde keer ooit dat een amateurclub in de halve finale van het bekertoernooi staat. Spakenburg wist eerder in het toernooi ook al eredivisionist FC Groningen uit te schakelen — eveneens in een uitwedstrijd.

Het op papier grote kwaliteitsverschil tussen de amateurs en de profs was de hele wedstrijd nauwelijks waarneembaar. Utrecht slaagde er niet in langdurig druk te zetten op Spakenburg en creëerde nauwelijks uitgespeelde kansen. Spakenburg, dat zorgvuldig omging met balbezit, lukte het wél en dat resulteerde na twaalf minuten al in een voorsprong. Een hoge voorzet van links belandde vol op de schoen van Wimilio Vink, die de ploeg met zijn doelpunt op koers zette voor een stunt.

In de tweede helft ging de wedstrijd alle kanten op. In de 56ste minuut dacht FC Utrecht gelijk te hebben gemaakt, maar de Griekse spits Anastasios Douvikas, gedeeld topscorer van de Eredivisie, stond buitenspel. Drie minuten later verdubbelde Spakenburg de voorsprong via Luuk Admiraal, die onder contract staat bij eredivisionist Excelsior. Genieten van de marge konden de amateurs slechts vijf minuten: toen scoorde Douvikas wéér, ditmaal een geldig doelpunt.

Na de aansluitingstreffer dachten de spelers van Utrecht het tij te kunnen keren, maar in minuut 66 scoorde Masies Artien de 4-1, waarna de eerste thuisfans stadion De Galgenwaard verlieten. De vernedering van Utrecht werd in de 75ste minuut compleet, toen de lange Spakenburg-aanvoerder Floris van der Linden een hoge voorzet met het hoofd afmaakte. Zaterdagavond weet de stuntploeg van Chris de Graaf wie het moet verslaan om de finale te bereiken.

Correctie (28 februari 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Spakenburg FC Groningen uitschakelde in de achtste finale van het bekertoernooi. Dat klopt niet: het was in de tweede ronde. Hierboven is dat aangepast.