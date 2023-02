Zou Bridget Maasland werkelijk per ongeluk openhartig zijn geweest?

In RTL Boulevard ging het zaterdag uitgebreid over het „drama voor John de Mol”. Het SBS6-programma Avastars, waarover De Mol naar eigen zeggen al twintig jaar filosofeerde, trok slechts 304.000 kijkers. „Een vreselijke kijkcijfernachtmerrie”, wist oud-programmadirecteur van SBS6 Tina Nijkamp. Zonder er al te diep op in te gaan: in Avastars treden virtuele ‘poppetjes’ op aan de hand van de bewegingen van een professionele danser en de stem van een bekende zanger of zangeres. Deze avatars strijden vervolgens à la The Voice of Holland tegen elkaar voor een jury. Alsof je naar een computerspel keek, vond entertainmentdeskundige Aran Bade, die zich afvroeg waarom niemand had gezegd: „Joh John, dit zou ik niet doen.” Een televisieprogramma maken was toch een democratisch proces? „Nou…”, merkte presentator Frank Dane op, en legde de vinger daarmee hoogstwaarschijnlijk op de zere plek.

Aandacht was er ook voor Boulevards eigen presentatrice Bridget Maasland. Zij zou de dag erop te gast zijn in De Kist (EO), en vertelde daar, zo was te zien in een teaser, hoe de komst van haar zoon haar hielp de zwaarmoedigheid te lijf te gaan. „Blijkbaar vond ik mezelf niet genoeg om voor te leven, dus was ik heel blij dat ik zo’n klein hummeltje had”, zei Maasland. Ze schrok zelf van die zin. Boulevard-presentator Dane schrok er ook van. Hij kende Maasland toch als „de vrouw die alles onder controle heeft”. Goed bedoeld natuurlijk, maar die opmerking illustreerde ook hoe moeilijk praten over depressieve gevoelens is. We schrikken ervan, en concluderen dat iemand ze niet allemaal op een rijtje heeft.

‘Het komt altijd goed, en als het dat niet komt, dan is het nog niet het einde’, schreef ze uiteindelijk op de kist

Tegenover presentator Kefah Allush zat zondagavond een vrouw met best herkenbare gedachten, in een hoofd dat soms overloopt. In het gesprek over leven en dood gaf Maasland bijvoorbeeld aan het „wel een lekkere gedachte” te vinden als het allemaal gewoon klaar is na de dood. Want vond ze leven dan zo’n opgave? Eigenlijk wel. „Ik denk dat ik een hele zwarte kant heb”, zei Maasland. Daar kwam ze achter nadat haar schoonmoeder overleed, ze was achttien, het was haar tweede moeder. Soms, vertelt ze, kon ze opeens niet meer bewegen, alleen nog maar in een stoel zitten. „Dan ging ik in mijn hoofd die hele lijst af van dingen die ik nog moest doen, en deed ik uiteindelijk niks. Alleen maar apathisch voor me uit staren. En dan was ik daarna weer boos op mezelf, dat ik al die dingen niet had gedaan.” Wat is die duisternis dan, vroeg Allush zich af, en had Maasland hem weleens „laten komen”? Natuurlijk wel, antwoordde zij, dan werd het vooral heel donker. En wat deed ze dan? „Snel weer dingen verzinnen om te doen.”

Het gesprek met Allush was oprecht en kwetsbaar, Maasland reflecteerde soms ter plekke („Misschien is dat vluchtgedrag?”). Maar of ze echt schrok van haar eigen woorden? De vrouw die aangaf „alle randverschijnselen” van een leven in de schijnwerpers verschrikkelijk te vinden, iedereen die maar een mening over je heeft. De vrouw die doodsbedreigingen kreeg omdat ze een relatie had met André Hazes Junior, en men daar wat van vond. Zou die vrouw werkelijk per ongeluk openhartig zijn geweest?

Het zou kunnen. Misschien is dat ook wel de enige manier om een leven op de voorgrond te overleven: niet te veel nadenken over wat je zegt, en wat anderen daar dan weer van zullen zeggen. Of zoals Maasland het zelf verwoordde: de enige manier om uit de donkerte te komen, is door te vluchten naar het licht. Niet te veel nadenken, gewoon doorgaan.

‘Het komt altijd goed, en als het dat niet komt, dan is het nog niet het einde’, schreef ze uiteindelijk op de kist. Hoe zwaar het gesprek ook was, ze wilde eindigen met een lach.

Of met een vlucht, constateerde Allush.

