De Wagnergroep, het huurlingenleger dat namens Rusland onder meer vecht in het oosten van Oekraïne, duikt steeds vaker op in de berichtgeving over de oorlog. Deze groep gewetenloze vechtersbazen staat onder leiding van Poetin-bekende Jevgeni Prigozjin, rekruten zijn voormalig militairen of ex-gevangenen. Een ontmoeting met de leden van de groep is angstaanjagend, zowel door hun gedrag als door hun uiterlijk. Je kunt maar beter uit hun buurt blijven.

Peter Knoope is voormalig directeur van het International Centre for Counter-Terrorism in Den Haag.

Maar wat is die Wagnergroep nu precies? Volgens de Amerikaanse regering is het een internationale criminele organisatie. Volgens de Tweede Kamer en Europees Parlement is het een terroristische organisatie.

Er zijn goede redenen voor beide etiketten. De groep houdt zich niet aan internationale rechtsregels, gebruikt, zoals is aangetoond door de Verenigde Naties, lukraak geweld tegen burgers en heeft duidelijk een politieke insteek. Bovendien hinderen Wagner-huurlingen in Afrika de uitvoering van het werk van de VN op het gebied van vredeshandhaving en humanitaire hulp. Veel dichter bij de definitie van een terroristische organisatie kun je niet komen. Het werkterrein van Wagner is internationaal en strekt zich inmiddels uit over het Midden-Oosten, Afrika bezuiden de Sahara en nu dus ook Oekraïne.

Buitenlands beleid

Maar de Wagnergroep is vooral ook een instrument van buitenlands beleid van Rusland. De Wagnergroep wordt ingezet waar Rusland zijn belangen wil veiligstellen. Het is zo niet erg lastig om de accenten in het Russische buitenlandse beleid te traceren: overal waar Wagner verschijnt, ziet Rusland een belang en vice versa. Dat was zo in Syrië en het was zo in Libië. Ook in Afrikaanse landen onder de Sahara ziet Rusland dus belangen.

Een blik op de kaart laat zien dat Europa zich langzaam maar zeker omringd weet door een groep huurlingen die de belangen van Rusland dient en de internationale rechtsorde met voeten treedt. Toch concentreert de inzet van EU-landen en NAVO-partners zich vooral op leveranties van wapens aan Oekraïne. Dat is nodig en begrijpelijk. Maar er is meer nodig en Wagner geeft zelf de vingerwijzing waar we moeten zijn. Niet alleen in Oekraïne en niet alleen bij het Russische leger. Maar vooral bij Wagnerhuurlingen en in de landen waar zij actief zijn.

Bovendien is de Wagnergroep op meer terreinen actief dan uitsluitend vechten, moorden en verkrachten. Ze bezet en exploiteert mijnen om vrijelijk grondstoffen te kunnen ‘exporteren’ en ze verspreidt propagandistische boodschappen om het vijandbeeld tegen de VN en ‘het Westen’ aan te wakkeren. Er zit meer denkwerk en strategie achter de Wagnergroep dan je op het eerste gezicht zou denken. En het doet ook nog heel erg denken aan de combinatie van activiteiten van groeperingen zoals Islamitische Staat en Al-Qaida. Ook die organisaties plegen geweld tegen burgers, hebben een politieke agenda, stelen grondstoffen en munten uit in anti-westerse propaganda.

Lees ook dit portret van Jevgeni Prigozji Wie is de Russische krijgsheer Prigozjin die angst zaait in Oekraïne – en in Rusland?

Dat de Wagnergroep Europa langzaam maar zeker omsingelt, vraagt om een doordachte en strategische reactie. Een van de voor de hand liggende mogelijkheden om paal en perk te stellen aan dit bedreigend instrument van buitenlands beleid van Poetin dringt zich als vanzelfsprekend op. De wijze waarop in de afgelopen twintig jaar is geïnvesteerd in het tegengaan van hulp en steun aan terroristische organisaties kan ook ingezet worden tegen de Wagnergroep zodra de organisatie, bijvoorbeeld door de EU, wordt gebrandmerkt als terroristische organisatie.

Banken zijn inmiddels door ruim twintig jaar terrorismebestrijding verplicht om alle transacties te controleren op eventuele connecties met organisaties die op internationale terrorismelijsten staan. Know Your Customer (of ‘KYC’) heet dat, een eufemisme om als bank na te gaan of mijn donatie aan een humanitaire organisatie misschien wordt ingezet voor steun aan terroristen. Banken hebben er duizenden mensen voor in dienst. Het zijn een soort private inlichtingendiensten die zeer nauwgezet hun werk doen en verdachte personen afsluiten van het bancaire systeem.

Er zit meer denkwerk en strategie achter de Wagnergroep dan je op het eerste gezicht zou denken

Al deze financiële instellingen zullen, onder aanvoering van bijvoorbeeld in Nederland De Nederlandsche Bank aan het werk gaan om te achterhalen of transacties die met diamanten- of goudhandel te maken hebben een link naar de Wagnergroep hebben. Ze zullen ook Afrikaanse overheden die contracten hebben gesloten met de Wagnergroep op de korrel nemen. Het is niet het enige dat ons te doen staat om Wagner te stoppen maar wel het eerste.

Verlammende werking

Daarvoor moet dus allereerst de Wagnergroep op de Europese terrorismelijst worden geplaatst. Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie afgelopen najaar al opgeroepen dat te doen. De groep voldoet aan alle daarvoor bestaande criteria. De uitgebreide en zorgvuldig opgebouwde afdelingen en instrumenten van de banken om terrorisme te bestrijden staan dan plotseling tot onze beschikking zodat de Wagnergroep en bondgenoten afgesneden zullen worden van het internationaal monetair systeem. Dat zal een verlammende werking hebben op al haar wrede activiteiten.

Waar wachten we nog op? Het is een prima volgende stap in de richting van een strategisch antwoord op de Russische agressie.