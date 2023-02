Verenigd Koninkrijk en EU sluiten deal over Noord-Ierland

Er ligt een nieuwe Noord-Ierlanddeal tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk. Dat maakten de Britse premier Rishi Sunak en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag bekend in een gezamenlijke persconferentie. Het nieuwe akkoord is na maanden onderhandelen een „beslissende doorbraak” en moet de handelsproblemen bij de grens tussen Ierland en Noord-Ierland verhelpen.

In de nieuwe deal is er een nieuwe „groene baan” ingesteld voor vrij verkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Volgens Sunak zal er een „soepele handelsstroom in het VK” zijn zonder „omslachtige douanebureaucratie”. „Elk idee van een grens in de Ierse zee” tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië is volgens hem verwijderd in het nieuwe protocol.

Goederen die via Noord-Ierland worden vervoerd van EU-land Ierland naar Groot-Brittannië (Wales, Schotland en Engeland) of andersom, moeten wel langs de douane. In het oude protocol, dat sinds 2021 van kracht is, gelden de grenscontroles voor alle goederen die Noord-Ierland in- en uitgingen, ook als zij het VK niet verlieten. Dat zorgt voor veel frustratie.

Geen controles op de grens met Ierland

Noord-Ierland kreeg na de Brexit een uitzonderingspositie: goederen werden pas gecontroleerd bij doorvoer van Noord-Ierland naar Groot-Brittannië. Een harde grens met Ierland was geen optie, omdat in het Goedevrijdagakkoord van 1998 werd vastgelegd dat vrij verkeer op het Ierse eiland mogelijk zou blijven. Daarmee kwam een einde aan decennia van geweld en onrust, met name tussen Britse unionisten en Ierse nationalisten, waaronder de IRA. De nieuwe deal, behoudt volgens Sunak het „delicate evenwicht” uit het akkoord van 1998.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie blijft het laatste woord hebben aan de grens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, aldus Von der Leyen in de persconferentie maandag. De vraag is hoe de Conservatieve Partij van Sunak en de pro-Britse Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) gaan reageren op het nieuwe akkoord. Uit onvrede over de huidige grenssituatie houdt de DUP de formatie van de Noord-Ierse regering al maanden tegen.