Sarina Wiegman uitgeroepen tot beste coach bij FIFA-uitreiking

Sarina Wiegman is maandag uitgeroepen tot beste vrouwelijke coach van het jaar bij de Best FIFA Football Awards 2022. De Nederlandse Wiegman was in de zomer van 2022 bondscoach van de Engelse vrouwenploeg, die voor het eerst in hun geschiedenis Europees kampioen werden. Voor Wiegman, die vier jaar bondscoach was van het Nederlandse vrouwenelftal, is het de derde keer dat ze de prijs in ontvangst mag nemen.

Lionel Messi werd uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar. De Argentijn was captain van het Argentijnse elftal dat het WK in Qatar won. De coach van dat team, Lionel Scaloni, kreeg de prijs voor beste mannelijke coach van het jaar en de keeper van het Argentijnse elftal Emiliano Martínez werd uitgeroepen tot beste mannelijke keeper.

Van Dijk in elftal van het jaar

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk en Viviane Miedema, spits van Arsenal, waren de enige twee Nederlanders die in hun categoriëen genomineerd waren. Van Dijk werd opgenomen in het mannenelftal van het jaar, Miedema kreeg geen plek in het beste vrouwenelftal. De beste vrouwelijke speler van het jaar werd, net als vorig jaar, de Spaanse Alexia Putellas, speler van FC Barcelona.

De Ferenc Puskás Award, die ieder jaar wordt uitgereikt aan de maker van het mooiste doelpunt van het jaar, ging voor het eerst in de geschiedenis van het gala naar een gehandicapte voetballer. De Pool Marcin Oleksy scoorde vorig jaar uit een omhaal, een doelpunt dat de hele wereld over ging.

