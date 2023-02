PostNL wil ‘mensen op straat’ graag in dienst houden

Aan de „mensen op straat” wil PostNL niet tornen, zegt de woordvoerder. De pakketbezorgers, postbezorgers en sorteerders op wie hij doelt, zullen hun baan op korte termijn niet verliezen. Het zijn juist de mensen met ‘kantoorbanen’ op het hoofdkantoor van het postbedrijf in Den Haag die zich moeten afvragen of hun functie over enige tijd nog bestaat. Denk daarbij aan banen bij personeelszaken of de verkoop, al is het voor definitieve uitspraken daarover nog te vroeg, zegt de woordvoerder.

PostNL maakte maandag bekend twee- tot driehonderd banen te schrappen om in 2024 25 miljoen euro en vanaf 2025 30 miljoen euro te besparen. Dat is nodig vanwege tegenvallende cijfers over het afgelopen jaar. In het traditioneel drukke vierde kwartaal van 2022 draaide PostNL een omzet van 883 miljoen euro. Dat is 53 miljoen euro minder dan een jaar eerder. De jaarwinst van de pakketbezorger kreeg ook een klap: die daalde van 308 miljoen tot 84 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar.

Op de beurs ging het Midkap-bedrijf maandag hard onderuit. De aandelenkoers stond aan het eind van de dag 8,6 procent lager, op 1,66 euro.

‘Omstandigheden’

De tegenvallende resultaten komen volgens PostNL-directeur Herna Verhagen door „turbulente omstandigheden” in 2022: de oorlog in Oekraïne, een dieptepunt in het consumentenvertrouwen, stijgende arbeids- en brandstofkosten. Bovendien concurreert PostNL met steeds meer andere bezorgbedrijven om aanzienlijk minder pakketjes die bezorgd moeten worden.

Het afgelopen jaar bezuinigde het bedrijf door onder meer de opslagcapaciteit te verminderen, door efficiëntere bezorgroutes te rijden en door de tarieven te verhogen. Omdat dit niet genoeg bleek om te compenseren voor de sterke kostenstijgingen, moet PostNL nu meer kosten besparen, onder andere door banen te schrappen.

Het komende jaar verwacht het postbedrijf weliswaar geen toename in het aantal bezorgpakketten, maar in 2024 zal dat volgens de woordvoerder zeker gebeuren. Daarom wil het bedrijf niet korten op het aantal pakketbezorgers, postbezorgers en sorteerders. „We willen klaar staan op het moment dat de sector weer gaat groeien.”

Er zullen ook nieuwe banen bij komen. Zo is vooral veel vraag naar mensen die hogere IT-functies kunnen bekleden, blijkt uit het jaarverslag. Daar wil het bedrijf juist meer in investeren omdat digitalisering de komende jaren nog belangrijker wordt, aldus de woordvoerder. Eind mei legt PostNL het reorganisatieplan voor aan adviesraden. Begin volgend jaar wordt definitief bekend welke banen geschrapt zullen worden.

De tegenvallende resultaten van PostNL volgen op twee uitstekende jaren voor het bedrijf aan het begin van de coronapandemie.