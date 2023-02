PostNL schrapt 200 tot 300 banen na ‘extreem lastig’ 2022

PostNL schrapt 200 tot 300 voltijdbanen in 2023. Dat maakt het bedrijf maandag bekend. Zo moet in totaal zo’n 20 miljoen euro bespaard worden, met name in het management op de pakkettenafdeling. Momenteel werken zo’n 37.000 mensen bij PostNL.

PostNL-directeur Herna Verhagen wijst naar „extreem lastige” en turbulente omstandigheden als boosdoener, veroorzaakt door de „wereldwijde macro-economische en geopolitieke” onrust. Daardoor zijn de arbeids- en brandstofkosten waar PostNL mee te maken kreeg sterk gestegen in 2022, aldus de topvrouw.

„De uitdagende omstandigheden houden naar verwachting aan in 2023”, zegt Verhagen. De directie sorteert ook voor op voortdurende problemen in de jaren die volgen. In 2024 wordt nog eens 25 miljoen euro bespaard en vanaf 2025 zal elk jaar tot 30 miljoen euro gesneden worden. Dat PostNL in zwaar weer verkeert, volgt op twee uitstekende jaren voor het bedrijf aan het begin van de coronapandemie. Toen schoot het aantal verstuurde pakketten omhoog.

In het traditioneel drukke vierde kwartaal van 2022 draaide PostNL een omzet van 883 miljoen euro. Dat is 53 miljoen euro minder dan een jaar eerder. De jaarwinst van de pakketbezorger kreeg ook een klap: die daalde van 228 miljoen tot 26 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar.

