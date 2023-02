Overheid haalt 11 miljard meer op met winstbelasting dan verwacht

Het afgelopen jaar haalde de overheid 38,5 miljard euro op via de winstbelasting, 11 miljard euro meer dan geraamd is. Het is de hoogste opbrengst van de winstbelasting ooit. Dat melden NOS en RTL op basis van Haagse bronnen. Volgens hen wordt verwacht dat bedrijven in 2023 „nog veel meer winst” zullen draaien, waardoor ook de opbrengsten van de winstbelasting verder zullen stijgen.

Het is een grote financiële meevaller voor het kabinet, dat het afgelopen jaar miljarden moest uittrekken om scherp gestegen energieprijzen op te vangen. Of het kabinet er onderaan de streep goed voorstaat, is dus nog niet duidelijk. Dat zal begin maart blijken, wanneer het Centraal Planbureau de balans opmaakt.

Of er een tekort is ontstaan in de overheidsschatkist, bepaalt waarschijnlijk of er moet worden bezuinigd op overheidsuitgaven. Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) sloot eerder niet uit dat er in de overheidsuitgaven moet worden gesneden, en haar coalitiepartner VVD staat erop dat bedrijven worden ontzien van hogere winstbelasting. „Als de overheid geld tekort komt, trek dan de broekriem aan bij de overheid. Die is afgelopen jaren gegroeid. Haal dat niet bij bedrijven”, zegt VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Edith Schippers tegen RTL. In april presenteert het kabinet de voorjaarsnota; dan zal blijken of er gesneden moet worden in overheidsuitgaven.