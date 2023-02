Opnieuw treft een aardbeving Turkije, zeker één dode en meerdere ingestorte gebouwen

Turkije is maandagochtend opnieuw getroffen door een aardbeving. Dat meldt het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC). Bij de aardbeving, die een kracht had van 5,2, is volgens internationale persbureaus zeker één persoon omgekomen. Ook zijn er 69 gewonden gevallen en 29 gebouwen ingestort.

De beving vond plaats om 10.04 uur Nederlandse tijd. Het epicentrum lag op enkele kilometers van de plaats Malatya, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. De stad ligt op ruim tweehonderd kilometer van Gaziantep, dat dichtbij het epicentrum ligt van een van de twee zware aardbevingen van drie weken geleden. Volgens de laatst bekendgemaakte cijfers zijn door die twee bevingen in Turkije en Syrië meer dan 50.000 mensen om het leven gekomen.

Ondertussen heeft de Turkse regering 184 personen opgepakt omdat zij mede schuldig zouden zijn aan het instorten van gebouwen. Het gaat onder meer om aannemers en architecten, die bij de bouw van de gebouwen te weinig rekening gehouden zouden hebben met instortingsgevaar door aardbevingen. Meer dan 160.000 gebouwen stortten in door de bevingen. De gebouwen boden plaats aan 520.000 appartementen, waardoor duizenden mensen dakloos zijn geworden.

