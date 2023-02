OMT: nieuwe ronde coronavaccinatie niet nodig dit voorjaar

Dit voorjaar is geen nieuwe vaccinatieronde nodig tegen het coronavirus. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) maandag aan het kabinet. In de regel volgt het kabinet de adviezen van het OMT op, of dat bij dit advies ook het geval zal zijn, is nog niet duidelijk.

Coronavaccinaties zijn bedoeld om ernstige ziekte en ziekenhuisopnamen te voorkomen, zo schrijft het OMT. Momenteel worden weinig mensen nog erg ziek van het coronavirus, dus zou een nieuwe ronde vaccinaties „slechts een geringe” bijdrage leveren aan de volksgezondheid. Sinds begin 2022 zijn de meest ingrijpende coronamaatregelen ook al afgeschaft, waaronder de anderhalvemetermaatregel en de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Voor medisch kwetsbare groepen kan het virus nog altijd gevaarlijk zijn.

Sinds vorige week heeft het coronavirus volgens het OMT de „endemische fase” bereikt. Daarom is grootschalig testen niet meer nodig, zolang men zich aan de „generieke adviezen” zoals hoesten in de elleboog, handen wassen en „thuisblijven als men zich niet fit en ziek voelt” blijft houden.

