Nieuwe topman brengt rust terug bij VW – zolang het duurt

Het verschil zat in een enkel woordje, maar toehoorders wisten niet wat ze meemaakten. In een videogesprek tutoyeerden Volkswagen-topman Oliver Blume en de voorzitter van de ondernemingsraad Daniela Cavallo elkaar.

Dat hadden ze bij de grootste autobouwer van Europa al jaren niet meegemaakt, zo berichtte Die Welt. De voorganger van Blume, Herbert Diess, had altijd gestaan op een formelere omgangsvorm. Met de OR lag hij permanent in de clinch, waardoor een gemoedelijke omgang als die van Blume en Cavallo al helemaal onvoorstelbaar leek.

In het tutoyeren van Cavallo en Blume komt veel samen uit het eerste half jaar van de nieuwe topman. Jarenlang haalde Volkswagen de krantenkoppen met ruzies tussen topman en OR. Diess had dan weer ferme uitspraken gedaan: hoe vooruitstrevend Tesla was als autobouwer, en hoe visionair Elon Musk. Of hij benadrukte hoe groot de kans is dat traditionele autobouwers ten onder gaan in de switch naar elektrisch rijden.

In de zomer van 2022 was de raad van commissarissen (rvc) er klaar mee – en besloot Diess per 1 september te vervangen door de 54-jarige Blume. Sindsdien is iets opmerkelijks gaande bij Volkswagen: het is er rustig, de sfeer is goed en er worden besluiten genomen. En dat is ook hard nodig – want goed gaat het niet met een van de grootste industriële werkgevers ter wereld (660.000 arbeidskrachten, omzet in 2021 250 miljard euro).

Bij elke vergadering komt Blume aanzetten met een Porsche-notitieboek. Daarin maakt hij aantekeningen. Aan het eind van een bijeenkomst maakt hij concrete afspraken met de aanwezigen. En na een tijdje komt hij er dan op terug.

Klinkt als een normale topman? Voor de Volkswagenmanagers was het een verademing, schreef Handelsblatt na het aantreden van Blume. Zij waren Diess gewend, die lukraak onderwerpen aansneed en er nooit meer op terugkwam.

In alles is afgestudeerd ingenieur Blume – behalve zijn liefde voor hardlopen is er weinig over hem bekend – tot dusver de anti-Diess. Hij doet geen controversiële uitspraken. Hij ziet zichzelf niet als visionair die een ingeslapen bedrijf moet wakker schudden, maar als een werker. En hij neemt concrete, duidelijke besluiten.

Een deel daarvan betrof de afgelopen maanden puinruimen van zijn voorganger. Blume, zo omschreven Duitse media, saneerde een aantal weinig succesvolle projecten die zijn voorganger had geïnitieerd. Hij verbrak al gauw de banden met het Amerikaanse Argo AI, dat met Volkswagen werkte aan autonoom rijden. Deelauto-dochter WeShare verkocht hij aan een concurrent.

Nieuwe visie

In januari presenteerde Blume zijn nieuwe visie op de talrijke merken van Volkswagen, van Seat en Audi tot Porsche en Skoda. Merken moeten volgens hem weer meer identiteit krijgen, zodat consumenten niet denken dat alle auto’s van het VW-concern hetzelfde zijn.

Het viel overwegend prima binnen het concern. En dat terwijl sommigen Blume kort voor zijn aantreden nog te licht en te aardig vonden. Volkswagen, zo was het verhaal, is zó complex dat er wel een sterke, autoritaire figuur aan de top moet staan. Alleen zo iemand kan zich staande houden tussen de vele belangen – die van personeel en merkbazen tot die van aandeelhouders als de Porsche- en Pïech-families en de deelstaat Nedersaksen.

Tot dusver blijkt dat bepaald anders te zijn. Blume is niet, zoals Diess, een buitenstaander: hij komt uit Braunschweig, vlak bij het hoofdkantoor, en werkt al zijn hele leven bij het concern. Hij kent alle verhoudingen, tegenstrijdigheden en belangen door en door.

Dat blijkt ook uit zijn omgang met het personeel. Diess moest uiteindelijk mede vertrekken omdat hij in de rvc het vertrouwen van Cavallo was verloren. De machtige OR-voorzitter was niet gediend van zijn constante gehamer – dat alles beter en efficiënter moest, en vooral: meer zoals bij Tesla. Diess zinspeelde daarbij ook regelmatig op grote ontslagrondes.

Blume benadrukt overal dat hij uitgaat van de „eigen kracht” van Volkswagen. Hetzelfde geldt voor zijn uitspraak dat „de mens in het middelpunt” staat. Klinkt als een managementcliché, maar is „balsem voor de ziel van het personeel”, aldus een OR-bron tegen Die Welt.

Dubbelrol

Tot zover het goede nieuws. Feit is dat Blume voor diverse uitdagingen staat en dat daarbij conflicten op de loer liggen.

Ten eerste is er onder sommige beleggers kritiek op zijn dubbelrol. Blume is namelijk óók nog steeds bestuursvoorzitter van het beursgenoteerde Porsche, waarvan Volkswagen grootaandeelhouder is. Op maandag zit hij de bestuursvergadering van Porsche in Stuttgart voor. Op dinsdag doet hij datzelfde voor het VW-concern in Wolfsburg.

Tot zover gaat dat prima. Maar wat als bijvoorbeeld een tekort aan grondstoffen optreedt en gekozen moet worden welk merk spullen krijgt? Blume heeft gezegd dat hij dan neutraal zal blijven, maar op aandeelhoudersvergaderingen kreeg hij er veel kritische vragen over.

Dan is er de stand van zaken bij Volkswagen zelf. Een van de grootste uitdagingen voor Blume is het op de rails krijgen van de softwaretak van het concern, Cariad. Dat is cruciaal, gezien het feit dat auto’s steeds meer rijdende computers zijn. Maar onder Diess was op dit gebied voortdurend sprake van vertragingen en kostenoverschrijdingen, terwijl de software in auto’s soms haperde. Blume moet ervoor zorgen dat Cariad eindelijk successen oplevert.

En dan zijn er nog de autoverkopen. Volkswagen begint achter te lopen in de grootste markt, China, op lokale fabrikanten. Elektrische auto’s van concurrenten lijken het vaak beter te doen. In januari meldde Volkswagen zeer slechte verkoopcijfers; de jaren van miljardenwinsten zijn duidelijk voorbij (de precieze cijfers volgen later in maart). De ondernemingsraad vraagt tegelijk 8 procent loonsverhoging voor het personeel. Daarmee lijkt het een kwestie van tijd voor het met de gezelligheid in Wolfsburg gedaan is.

