Nadat mijn vriendin mij verliet, was ik daar redelijk snel overheen. Mijn iPhone heeft er meer moeite mee. Iedere keer als ik een ‘r’ intik verschijnt direct haar naam. De telefoon heeft het verdriet nog niet verwerkt.

