Mediahuis, uitgever NRC en Telegraaf, had ‘moeilijk jaar’

Voor Mediahuis, uitgever van onder meer NRC, De Telegraaf en in België De Standaard, was 2022 een „moeilijk jaar”. Dat kwam door de hoge papierprijs, problemen bij de bezorging, de inflatie en stagnerende aantallen abonnementen, aldus het maandag verschenen jaarverslag.

De omzet van het Europese mediabedrijf groeide weliswaar tot 1,2 miljard euro. Maar het operationeel resultaat daalde van 166,1 miljoen in 2021 tot 155,7 miljoen afgelopen jaar. Het nettoresultaat kwam uit op 65,3 miljoen euro, een zeer forse daling ten opzichte van 2021 – maar toen was het resultaat positief beïnvloed door de verkoop van het belang van 30 procent in Keesing Media Groep. Mediahuis noemt de uitkomst over 2022 gezien de moeilijke economische context „een sterk resultaat”.

„De Covid-jaren ’20 en ’21 brachten ons onverhoopt zakelijk succes, maar daarna zijn we in zwaar weer terechtgekomen”, schrijft topman Gert Ysebaert in het jaarverslag. Hij toont zich tevreden over de groei van het aantal nieuwe digitale abonnees, „maar de afkalving van de papieren krant gaat onverminderd door. Een aanzienlijke groep trouwe lezers blijft gehecht aan de dagelijkse krant op de mat.”

Onder meer doordat het steeds meer moeite kost krantenbezorgers te vinden „wordt de continuïteit van de bezorging onzeker”. Mediahuis bereidt zich daarom voor op „een nog radicalere digitale omslag”.

Bij elkaar hadden de verschillende titels van Mediahuis eind 2022 zo’n 1,8 miljoen abonnees (papier en digitaal). Meer dan vier op de tien lezen hun ‘krant’ digitaal dan wel in een combinatie van digitaal en papier. In België leest 34 procent (deels) digitaal, in Nederland 47 procent – waarbij NRC met 65 procent binnen Mediahuis het verst gevorderd is in de zogeheten ‘digitale transitie’.

Het van oorsprong Belgische bedrijf behaalt inmiddels 46 procent van zijn omzet in Nederland. België is goed voor 27, Ierland voor 16, Luxemburg voor 4 en Duitsland voor 7 procent. Met het verwerven van 70 procent van de aandelen van Medienhaus Aachen zette Mediahuis in 2022 zijn eerste stappen op de Duitse krantenmarkt. De Aachener Zeitung en de Aachener Nachrichten heeft Mediahuis inmiddels tot één krant samengevoegd.

Lees ook (uit 2022): Topman Mediahuis: ‘We willen een Europese mediaspeler worden’

Was Mediahuis in 2021 voor het eerst schuldenvrij, eind 2022 stond er na onder meer de Duitse overname weer een nettoschuld in de boeken: 54,1 miljoen euro. In Nederland heeft Mediahuis de regionale kranten De Limburger, De Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad, Noordhollands Dagblad, Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant.

Bij Mediahuis waren eind 2022 4.597 mensen in dienst (van wie 47 procent journalisten), de helft was 46 jaar of ouder.