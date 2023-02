‘Ik heb mijn werk gemaakt van spiritualiteit’

in

‘Als kind, in de omgeving van Buenos Aires in Argentinië, voelde ik me al verbonden met de aarde en de natuur. Gewoontes als plastic gebruiken en het daarna weer weggooien vond ik toen al heel gek. Voor de dingen die ik belangrijk vond, zag ik in mijn omgeving niet veel belangstelling, dus ik liet mijn spiritualiteit een beetje los.

„Mijn werk bestond voorheen vooral uit culturele projecten zoals theater maken, en ik was docent Spaans. Maar de laatste tien jaar heb ik meer mensen om me heen, in Rotterdam, die zich ook spiritueel voelen. Het voelde alsof het eindelijk mijn tijd was. Door de belangstelling voor spiritualiteit in mijn omgeving wist ik dat ik nu helemaal mezelf kon zijn. En ik wist dat er een markt voor was, dus heb ik er mijn werk van gemaakt.

„Ik heb een cursus Tamá Taié gevolgd. Dat is een techniek om energie te activeren door met kwartskristallen trillingsfrequenties in het lichaam te verhogen. Tegenwoordig doe ik individuele en groepssessies. Het aantal klanten wisselt per week en hangt vooral af van hoezeer ik me inspan door bijvoorbeeld promotie op sociale media. Een sessie duurt twee uur, met een voor- en nagesprek. Ik bespreek met de cliënt waarvoor die is gekomen en wat hij of zij uit de activatie wil halen. Sommige mensen komen bijvoorbeeld omdat ze last hebben van depressieve klachten.

„De cliënt gaat op een matras op de grond liggen. Boven het hoofd leg ik kwartskristallen in een geometrische vorm. Met onder andere mijn stem maak ik geluid, waardoor de trillingen worden opgewekt. Door de activatie voelen cliënten zich vaak energieker of lichter, vertellen ze naderhand.

„Voor meer stabiliteit in mijn inkomen werk ik drie dagen per week bij een antroposofische kinderopvang. Ze werken daar met materialen uit de natuur. Kleuren doen ze daar niet met stiften, maar bijvoorbeeld met bijenwas. Contact met natuurlijke materialen helpt kinderen om meer te aarden en te wortelen op onze planeet.”

Uit

‘Mijn dochter en ik wonen in een woongroep waar we veel samen doen met andere bewoners. Daarom heb ik bijvoorbeeld een lage huur en lage kosten voor internet. Iedereen heeft een eigen ruimte, maar we koken of tuinieren wel regelmatig met elkaar.

„Ik vind het belangrijk dat ik me vrij kan voelen als het om geld gaat. Het moet kunnen komen en gaan. Als ik een nieuwe fiets nodig heb, wil ik die kunnen kopen. Of een vliegticket voor mijn moeder in Argentinië.

„Verder probeer ik producten te kopen die lang meegaan. Ik doe daarom niet vaak kleine uitgaven, maar juist eens in de zoveel tijd grote. Het liefst koop ik biologische materialen. Bijvoorbeeld om zelf crèmes van te maken voor mijn huid, met bijenwas of rozenbottelolie.

„En ik koop een biologisch pakket met groenten uit de buurt, zonder verpakking. Ook als ik speelgoed voor mijn dochter koop, kies ik iets met zo min mogelijk plastic. Dit soort aankopen zijn misschien iets duurder, maar ik kiest bewust voor spullen die langer meegaan.”

Netto-inkomen: 2.600 tot 3.000 euro, afhankelijk van het aantal klanten voor haar activaties Vaste lasten: huur inclusief gas water en licht, 700 euro; boodschappen, 200 euro; mobiele telefoon, internet, tv, 15 euro; verzekeringen, 144 euro; abonnementen (Netflix, Spotify), 35 euro; kleding, 30 euro; eten bestellen en afhalen, 175 euro; kinderopvang, 470 euro Sparen: elke maand honderd euro, soms iets meer Laatste grote aankoop: vliegticket en verzekeringen voor moeder om vanuit Argentinië over te komen, 2.000 euro

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven