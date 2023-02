Hun verhalen zijn mijn herinneringen

Wat daarna gebeurde: de Maidan-opstand in 2014, de annexatie van de Krim door Rusland, de oorlog in Oost-Oekraïne, het neerhalen van vlucht MH17, de Russische inval in 2022. „Debaltseve is in januari 2015 gebombardeerd. Er is bijna niets meer van over. Daar kon ik niet meer naartoe. Zo kwam de wereldgeschiedenis voortdurend in mijn zoektocht terecht, terwijl mijn project helemaal niet politiek was. Ik vroeg me af: moet ik het nog wel voortzetten, onder deze omstandigheden? Alsof iemand daar in tijden van onlusten en oorlog zit te wachten op een fotograaf die op zoek gaat naar haar roots.”

Hún levens, hún strijd

Versluis besloot in 2016 toch af te reizen naar Kyiv, om daar de as van haar grootmoeder in de Dnjepr uit te strooien. „Een symbolische daad, de rivier stroomt het hele land door, en komt in het zuiden in elk geval enigszins in de buurt van mijn oma’s geboortestad.” En ze besloot haar project een andere draai te geven: „Ik zocht contact met mensen die Debaltseve in 2015 waren ontvlucht en elders een nieuw bestaan hadden opgebouwd, in eerste instantie nog in andere steden in de Donbas, na februari 2022 ook buiten Oekraïne.”

Versluis volgde tussen 2017 en 2018 drie gezinnen die hun levens opnieuw vorm moesten geven. Natalia die met haar man Zhenya en hun kinderen naar een andere stad vertrekt, daar een paaldansstudio opzet en uiteindelijk in Polen belandt. Het gezin van Svetlana dat tijdens hevige vuurgevechten, waarbij haar man ernstig gewond raakt, Debaltseve ontvlucht en nu in Charkiv woont. Oksana, die met haar zoons via Transkarpatië en Lviv uiteindelijk in Slowakije belandt.