Hoe rouw je om een gletsjer?

Emotionele en psychische druk

Maar goed: wat moet je ermee, wat kún je ermee? Niet alleen als kunstenaar of fotograaf maar ook als mens.

Met de machteloosheid rondom gletsjers in het achterhoofd is het niet heel vreemd dat een groeiende groep mensen volgens diverse onderzoeken last heeft van emotionele en psychische druk door de gevolgen van klimaatverandering. Die machteloosheid, en de immense omvang van de problematiek, kunnen nogal overweldigend zijn. Een mogelijke uitweg uit al die klimaatstress en milieu-depressies, denkt Diewke van den Heuvel, is „beter leren rouwen”. Daarbij is vooral het ritueel en het gevoel van de rouw van belang, zegt ze. „Ik wilde een memorial-achtig iets maken voor de Aletsch.”

Onderdeel van haar project is een serie foto’s van een heel groot stuk ijs waar door het smelten een steen onder vandaan komt. Die heeft ze drie dagen later nog een keer gefotografeerd. „En dat is heel raar voor je brein, want het ijs wordt dus kleiner, maar blijft een beetje dezelfde vorm houden. En die steen wordt voor je ogen groter.” De verhoudingen, de relaties – tussen steen, mens en ijs veranderen zo voor je ogen, letterlijk.

In Nederland zijn we dit soort ceremoniële en kunstzinnige rouw niet gewend. Sterker: Nederland is één van de landen waar bijvoorbeeld bij de slachtoffers van de coronapandemie nooit nationaal en ceremonieel is stilgestaan. Bij de gevolgen van klimaatverandering en ecosysteemverlies al helemaal niet.

Op andere plekken in de wereld doen mensen minder ongemakkelijk over gezamenlijk rouwen om grote gebeurtenissen. Neem IJsland. Ook daar zijn de landgletsjers snel en onomkeerbaar aan het smelten. De Okjökull-gletsjer, liefkozend de Ok genoemd, is de laatste jaren in zo’n rap tempo gesmolten dat die geen gletsjer meer kan worden genoemd. Het is nu een klein plakje winter-ijs geworden. De Ok is dood.

De IJslanders markeerden die gebeurtenis in 2019 met een nationale herdenking waarbij door de premier een plaquette werd geplaatst op de plek van de voormalige gletsjer, met daarop een ‘brief aan de toekomst’: ‘Ok is de eerste IJslandse gletsjer die de status van gletsjer is verloren. In de komende tweehonderd jaar zullen al onze grote gletsjers datzelfde pad volgen. Dit monument is om te erkennen dat we weten wat er aan het gebeuren is, en wat er gedaan moet worden. Alleen jullie weten of we dat ook hebben gedaan.’