Groningse topbestuurders na gaswinningsenquête: ‘Kom nu royaal over de brug’

En nu? Het rapport is uit, het werk van de parlementaire enquêtecommissie Groningen zit erop. Premier Rutte zei sorry – en blijft zitten. Een officiële kabinetsreactie komt pas over enkele weken.

Om alvast een eerste voorzet te geven, togen drie Groningse bestuurders maandag naar Den Haag. Commissaris van de koning René Paas, burgemeester van de stad Groningen Koen Schuiling en Johan Remkes, voorzitter van het Nationaal Programma Groningen gaven in het Tweede Kamergebouw hun eerste uitgebreide reactie op het vuistdikke en vernietigende rapport. En ze hadden een wensenlijstje meegebracht.

„De parlementaire enquêtecommissie heeft heel erg goed blootgelegd dat de Groningers, zowel in het behartigen van de belangen als in de perceptie van hoe erg het eigenlijk is, wel héél erg ver weg woonden”, zei Paas. Remkes stelde vast dat de provincie weinig geld en invloed terugzag voor de eigen bodemschatten. Schertsend: „Had Groningen de vrije republiek Groningen moeten uitroepen?”

Maak Groningen koploper in energietransitie en duurzame landbouw, zeggen bestuurders

De conclusies uit het rapport waren hard. Volgens de enquêtecommissie hebben de oliebedrijven en de Nederlandse Staat „hun plichten verzaakt” bij de gaswinning. De belangen van inwoners zijn „stelselmatig genegeerd” en de buitenwereld werd „jarenlang op het verkeerde been gezet”. Na de zware beving in Huizinge in 2012 gingen alle alarmbellen af. Toch ging de gaskraan, ondanks een dringend advies van de toezichthouder, niet dicht maar juist verder open – naar een recordhoogte. Ook toen de bevingsrisico’s steeds duidelijker werden, bleven politici en topambtenaren het probleem bagatelliseren. Ze creëerden „een rookgordijn” rond de leveringszekerheid. Die zou in gevaar komen als er geen gas meer uit Groningen zou komen. Er bleek niets van te kloppen. Nog steeds verdwalen Groningers in de schadeafhandeling.

Herstel van onrecht

Hoe herstel je als overheid zulk onrecht, zulk „ongekend systeemfalen” in de woorden van de commissie, als het al kan? Paas, Remkes en Schuiling opperen allereerst een begripvollere houding van de overheid tegenover de Groningers bij het afhandelen van de schade. Ze roepen ook om de Groningse economie vooruit te helpen, zodat de provincie een koploper bij de energietransitie en de duurzame landbouw kan worden. Over bedragen reppen ze niet. „Dat is weer dat gezelschapsspel: wat kost het allemaal”, aldus Remkes. De staat moet eerst maar eens royaal over de brug komen, vindt het drietal.

Presentatie van rapport van parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen in boerderij De Diek’n. Foto Kees van de Veen

In de beeldvorming gaat het al snel om grote gebaren, ziet Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de RUG. De Lelylijn bijvoorbeeld, de snelle spoorlijn van Groningen naar de Randstad, of een ander groot project als goedmakertje. „Een gedupeerde denkt: mooi, zo’n Lelylijn, maar wat heb ik hier aan? Als je een huis hebt dat in elkaar dreigt te zakken, je ruziet met je partner over doorprocederen of opknappen of verhuizen, daar helpt een spoorlijn niet tegen.”

Ook Tom Postmes, die als hoogleraar sociale psychologie aan de RUG veel onderzoek deed naar de gevolgen van de bevingen, zegt dat bij de bewoners met bevingsschade nog een wereld valt te winnen. „Het woord ‘ruimhartigheid’ is de afgelopen jaren al heel vaak gevallen, maar er is nog weinig van te zien geweest.”

Hij somt op. De nationaal coördinator Groningen, de gemeente, het Rijk: allemaal wijzen ze naar elkaar als het erop aankomt de laatste tien- of vijftigduizend bij een versterking te betalen. Paas, Remkes en Schuilding begonnen ook over deze wirwar in hun persconferentie. Zij stelden voor dat de overheid het verhaal van burgers die bevingsschade melden voortaan nooit meer in twijfel trekt.

„En dan hebben we het nog niet over extra compensatie”, zegt Postmes. „Dit zijn alleen versterkings- en herstelkosten: dingen terugbrengen naar de toestand waarin ze waren. Mag een onsje meer ook?”

‘Heel Groningen is geraakt’

Toch is het niet vreemd om ook naar grote gebaren te kijken, vindt Postmes. Behalve de symbolische waarde ervan is heel Groningen geraakt door de bevingen. „Iedere organisatie in Groningen heeft last gehad van werknemers met burn-outs, het vestigingsklimaat leed onder de imagoschade. Daar is op allerhande manieren schade toegebracht, terwijl van al die aardgasbaten nagenoeg niets naar Groningen is gegaan. Dan denk ik: een Lelylijn, waarom niet? Of: gewoon goede busverbindingen.”

„Een generiek gebaar is mooi”, zegt ook Bröring. Dat kan ook de vorm aannemen van compensatie, maar daar zitten wel risico’s aan. Toen het kabinet na de mini-enquête die de Toeslagenaffaire onderzocht prompt een standaardvergoeding van 30.000 euro voor gedupeerden aankondigde, liep de compensatie juist in de soep. „De boel overhoop halen door het systeem weer te wijzigen, daar is men ook wel klaar mee”, zegt Bröring.

Het is niet raar ook naar grote gebaren te kijken Tom Postmes hoogleraar RUG

Pas in april komt de officiële kabinetsreactie, dus na de Provinciale Statenverkiezingen. De coalitiepartijen van Rutte IV lijken er weinig behoefte aan te hebben het onderwerp al te veel aandacht te geven. Bij de Toeslagenaffaire ging het ook zo: Rutte III trad erom af, maar in de campagne die volgde speelde het onderwerp slechts een kleine rol. Rutte III kon daarna in dezelfde samenstelling doorregeren.

Tot een ontmoeting tussen de Groningse afvaardiging en het kabinet kwam het maandag evenmin. Politiek Den Haag is met reces. Als dat voorbij is, zullen de verkiezingscampagnes op volle kracht draaien en is het de vraag hoe vaak het de komende tijd over Groningen gaat.