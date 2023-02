Elon Musk beschuldigt Amerikaanse media van racisme tegen witte mensen

Met de beschuldiging dat Amerikaanse media zich racistisch gedragen tegen „witte en Aziatische mensen”, heeft Twitter-topman Elon Musk de confrontatie gezocht met een sector die hij nodig heeft voor onder meer advertentie-inkomsten. Maar de twitteraar Musk (zo’n 130 miljoen volgers) loopt wel vaker de zakenman Musk voor de voeten.

Een rustig weekeinde was het toch al niet voor Twitter. Zaterdagavond ontsloeg Musk tweehonderd werknemers. Dat is zo’n 10 procent van het personeelsbestand, dat in het afgelopen half jaar – om kosten te besparen – al was afgeslankt van achtduizend tot zo’n tweeduizend mensen.

Onder degenen die zaterdag hun baan verloren was ook Martijn de Kuijper, een van de twee oprichters van Revue, het Nederlandse bedrijf dat nieuwsbrieven faciliteert en dat twee jaar geleden door Twitter werd overgenomen. „Bij het wakker worden merk ik dat ik niet meer bij mijn e-mail kan”, twitterde De Kuijper zondagochtend. „Ziet ernaar uit dat ik ontslagen ben.”

Racistische tirade

Musk had zich zondag gemengd in een kwestie die de mediawereld sinds de dag ervoor bezighield. Honderden Amerikaanse kranten, waaronder The New York Times en The Washington Post, maakten zaterdag bekend niet langer de internationaal bekende strip Dilbert, over het kantoorleven, te zullen publiceren vanwege een racistische tirade van de maker.

Deze Scott Adams noemde zwarte mensen in Amerika op zijn YouTube-kanaal „een haatgroep”. Witte mensen zouden „als de donder bij hen uit de buurt moeten blijven”.

Adams reageerde op een peiling waaruit zou blijken dat 53 procent van de zwarte Amerikanen het eens is met de uitspraak ‘Het is oké om wit te zijn’. „Als bijna de helft van alle zwarten het niet oké vindt als je wit bent, dan is dat een haatgroep”, aldus Adams. „Ik ben er toch al misselijk van om video na video te zien van zwarte Amerikanen die niet-zwarte burgers in elkaar slaan.”

De afgelopen jaren was Adams, aanhanger van ex-president Donald Trump, al steeds meer naar rechts opgeschoven. Drie jaar geleden zei hij op tv dat hij drie keer een baan verloren heeft omdat hij wit is. De op het eerste gezicht onschuldige leus ‘It’s okay to be white’ is volgens de burgerrechtenorganisatie Anti-Defamation League (ADL) in 2017 opgekomen op het omstreden internetforum 4chan, en vervolgens omarmd door racistische verkondigers van witte superioriteit.

De twitteraar Musk (zo’n 130 miljoen volgers) loopt wel vaker de zakenman Musk voor de voeten

Elon Musk nam het op Twitter op voor Adams. Hij schreef over het nieuws dat veel kranten na decennia nu met Dilbert stoppen: „Waar klagen ze precies over?” Die tweet haalde hij weg, maar later schreef hij: „De media zijn racistisch.” En: „Heel lang waren de Amerikaanse media racistisch tegen niet-witte mensen. Nu zijn ze racistisch tegen witte en Aziatische mensen. Hetzelfde is gebeurd met topuniversiteiten en middelbare scholen in Amerika.”

Uittocht adverteerders

Nadat Musk in oktober Twitter had overgenomen, waren burgerrechtenorganisaties bezorgd dat hij racistische twitteraars en verspreiders van desinformatie die van het platform waren verbannen weer zou toelaten. Musk zegde toe dat hij niemand zou laten terugkeren zonder overleg met een nieuw op te richten adviesorgaan. Dat orgaan kwam er nooit, maar meerdere extreem-rechtse twitteraars kregen hun account terug. Dat leidde tot een toename van racistische uitingen op het platform, en vervolgens tot een uittocht van adverteerders die zich niet meer met Twitter wilden verbinden.

Bij Twitter zelf is de rust sindsdien niet teruggekeerd. Een week voor de laatste ontslagronde was het interne communicatiesysteem Slack opeens uit de lucht verdwenen – officieel voor onderhoud, volgens technologiejournalisten omdat Musk de rekeningen van de leverancier niet had betaald. En begin van de maand had Musk een belangrijke software-ontwikkelaar ontslagen, omdat die niet had voorkomen dat een tweet van Musk bij de Super Bowl minder mensen bereikte dan die van president Biden.