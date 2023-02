De parlementaire enquête lost scheuren in huizen en mensenlevens niet op

Scheuren in de muur, verzakkingen van de fundering of geknapte waterleidingen. Correspondent Noord-Nederland Mark Middel ziet dat de problemen voor de tienduizenden Groningers die kampen met schade aan hun woning nog lang niet voorbij zijn nu de parlementaire enquête is afgerond.

