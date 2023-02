De huisvliegman wordt aangezet tot necrofiele actie

Ze keek weifelend in de passpiegel. De verkoper, die ineens achter haar stond, niet. „Snoezig truitje, hè?”

„Ja, wel lekker zacht, maar maakt hij me niet dik?”

„Welnee, joh! Hij staat je geweldig. Heerlijk knuffelig. Past perfect bij een warme persoonlijkheid.”

De woorden gleden zo uit zijn mond het gewillige oor in van de vrouw voor de passpiegel. Ze draaide zich een beetje om, hief haar armen en bekeek hoe de harige, witte stof haar lijf omhulde. Zo kon ik goed zien hoe haar ranke lichaam leek te ontploffen door het plompe model van de trui. Ze deed me denken aan een vlieg die is aangetast door de entomopathogene schimmel Entomophthora muscae.

Overlevingskunstenaar

De huisvlieg Musca domestica mag dan een overlevingskunstenaar zijn waar het gaat om het ontwijken van vliegenmeppers en kranten, aan een wollige schimmel kan ze minder goed ontsnappen. Ze laat zich er zelfs door manipuleren.

Zoals veel mensen aangetrokken worden door de geur van brood, zo zijn de sporen van de schimmel onweerstaanbaar voor de vlieg. Ze zal haar tong, ofwel proboscis, uitvouwen en er met het sponsachtige uiteinde van proeven. De spore is binnen en de vlieg is geïnfecteerd. Heel eenvoudig. Maar dit is manipulatie voor beginners; niveau truitjesverkoop. Het kan beter.

Als de schimmel zich eenmaal verspreid heeft door het lichaam van de vlieg, gaat ze dingen doen die in het belang zijn van haar belager, maar zeker niet voor haar. Ze kiest een hoge plek ergens – buiten op een tak of hek, maar binnen bovenaan een raam kan ook. Daar gaat ze zitten, strekt haar achterpoten, spreidt haar vleugels en sterft. Haar achterlijfsegmenten zwellen op en door de membranen daartussen werkt zich de schimmel naar buiten, wat haar het uiterlijk geeft van een vuilwitte teddybeer die hier en daar is ingesnoerd. Die schimmel schiet sporen af met zo’n kracht dat zich een wittige halo rondom het vliegenlijkje vormt.

Behulpzaam gespreid

De meeste sporen zullen echter worden meegevoerd door de wind of een openstaande deur, niet geremd door de vleugels, die de vlieg voor haar dood behulpzaam heeft gespreid. Zo is haar wollige achterlijf maximaal blootgesteld aan de lucht. Dat is pas manipulatie. Maar het kan nog geraffineerder.

Een huisvliegman doet dingen die hij anders nooit zou doen

Vrouwelijke huisvliegen die rijp zijn om te paren, verspreiden een seksferomoon – een signaalmolecuul dat mannen lokt. Als onze vrouwelijke vlieg al een dagje niet meer is dan een wollig kadaver, weet de schimmel dat feromoon te versterken. Een huisvliegman die dat ruikt, doet dingen die hij anders nooit zou doen. Hij probeert te paren met de extra gewillig lijkende vrouw. Dat lukt natuurlijk niet, maar infectie door de schimmel wel.

Met de sporen van de necrofiele actie aan zijn lijf, hoeft hij vervolgens nog maar een levende, gezonde vrouw te vinden, om de schimmel ook op haar over te brengen. Enzovoorts. Vele vliegen dood, maar niet in één klap.

De vrouw rekende de trui af. Ik heb het vast niet goed gezien, maar ze leek een jas te likken die naast de uitgang hing.