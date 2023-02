Biden wil met kwijtschelding studieschulden armere Amerikanen emanciperen – maar laat Hof dat toe?

Een ijskoude februaridag op de campus van Ohio State. Studenten en docenten lopen op een holletje tussen de sfeerloze gebouwen. De enige die langzaam voortgaan zijn de bezorgrobotjes die van adres naar adres rijden met pakketjes. Aarzelend, rekenend rijden ze over de paden. Als ze op hun bestemming zijn, komt de ontvanger naar buiten en opent het deksel.

Ohio State, in hoofdstad Columbus, is een openbare universiteit met een breed assortiment aan opleidingen. Ohio bevindt zich in de onderste helft van staten naar gemiddeld inkomen en opleiding. Dit is een goede plek om te kijken naar de impact van studieschulden in de week dat het Hooggerechtshof zich buigt over de klacht van vijf door Republikeinen bestuurde staten, die tegen de gedeeltelijke kwijtschelding daarvan zijn. President Biden bedoelt zijn plan voor de armste universiteitsstudenten als een sociale maatregel, om een langdurige stress-factor weg te nemen en het opleidingsniveau een algemene duw vooruit te geven. Rechters in verschillende staten hebben een streep gehaald door het kwijtscheldingsplan.

Lees ook: Studieschulden in de Verenigde Staten worden gedeeltelijk kwijtgescholden

De kritiek komt dit keer niet alleen van Republikeinse zijde. Ook de min of meer linkse tv-komiek Bill Maher heeft zich een paar keer boos gemaakt over verwende studenten „die twittergeschiedenis studeren of racisme-rapporteren voor gevorderden” en daarna met hun diploma rijk worden op kosten van de belastingbetaler. Maar dat is bepaald niet de indruk die de studenten van Ohio State achterlaten. In de eerste plaats hebben de meesten die deze dag op de campus rondlopen, geen lening afgesloten om te studeren; hun ouders betalen collegegeld en toelage. En de studenten die wel een lening hebben, volgen geen nepstudies, maar leren een vak: ingenieur, arts, accountant, en ze doen er baantjes naast om geld of studiepunten te verdienen.

400.000 dollar

Alexandria staat zo’n tien uur per week gehandicapte studenten bij en verdient daarmee 14 dollar per uur – bijna twee keer zoveel als het minimumloon in Ohio. Ze hoopt via een vooropleiding toegelaten te worden tot de medicijnenstudie. Nu zit ze met twee vriendinnen – zonder lening – in koffietent Connecting Grounds, waar elke bestelling via de Grubhub-app moet worden geplaatst. Degenen die over hun studieschuld spreken, willen beslist hun achternaam niet noemen. De reden blijft vaag, en je vraagt je af of het eerder aan het onderwerp of aan de plek ligt.

Het aantal Amerikanen met een studieschuld van de federale overheid bedraagt meer dan 43 miljoen

Thuis bij haar ouders heeft Alexandria in 2021 een lang aanvraagformulier voor een lening ingevuld waarbij het inkomen en vermogen van haar ouders doorslaggevend was. Ze heeft ook een beurs gekregen op basis van haar hoge cijfers op de middelbare school, maar die bestrijkt maar een klein deel van haar uitgaven. Haar ouders hebben hun eigen lening nog steeds niet helemaal afgelost. Zij zuchten nog onder hun studieschuld terwijl hun dochter de hare al begint op te bouwen. De afweging om te gaan studeren was moeilijk, zegt Alexandria, en het vooruitzicht van jarenlang afbetalen van schulden woog daarbij zwaar. Medicijnen is een dure studie: zo’n 400.000 dollar in totaal voor studenten van buiten de staat, 150.000 dollar voor studenten uit Ohio, zoals Alexandria.

Emancipatie

Het aantal Amerikanen met een studieschuld van de federale overheid bedraagt op dit moment meer dan 43 miljoen. Zij hebben gemiddeld een schuld van 35.574 dollar. In het plan van Biden kunnen schuldenaren maximaal 20.000 dollar kwijtgescholden krijgen. Wat opvalt in Columbus, is dat de studenten die een lening nodig hebben om te kunnen studeren, vaak kinderen zijn van ouders die zelf ook een lening moesten aanvragen om te studeren, of kinderen van ouders die zelf niet hebben gestudeerd. Studenten en hun ouders in deze categorie helpen is een vorm van emancipatie.

De ouders van Russell, eerstejaars computertechniek, hebben een Pell Grant gekregen, een beurs voor studenten uit de armste gezinnen. Ook hun zoon ontvangt geld van een Pell Grant. Dat is niet genoeg om de 24.000 dollar collegegeld per jaar én de kosten voor levensonderhoud te betalen. Hij is niet op campus gaan wonen, want dat kost 12.000 dollar. „Het is altijd passen en meten”, zegt Russell, die „zeker weten bezorgd” is over zijn financiële toekomst. Elk jaar moet hij opnieuw een aanvraag indienen voor zijn beurs. De lening die hij daarnaast heeft afgesloten, is ondertekend door zijn ouders omdat hij destijds nog minderjarig was. Een kwijtschelding zou „enorm helpen”.

Er gaat in dit land gewoon niet genoeg geld naar onderwijs Nora student accountancy in Ohio

Hoe zwaar studieschulden wegen en hoe belangrijk ze als factor zijn in de overwegingen om voor de ene of de andere universiteit te kiezen, blijkt wel uit het feit dat universiteiten in het hele land adverteren met de mogelijkheid om schuldenvrij een bachelorsdiploma te halen, of op z’n minst onder heel gunstige voorwaarden te lenen. Veel universiteiten en staten hebben zelf ook programma’s voor de kwijtschelding van studieschulden.

Lees ook: Hoeveel gezag heeft het Amerikaanse Supreme Court nog in een land dat tot op het bot verdeeld is?

In de zaak die dinsdag voor het Hooggerechtshof komt, zal het niet gaan om de rechtvaardigheid van schuldenkwijtschelding, noch over de wenselijkheid of de effecten ervan. De negen hoogste rechters zullen vooral vragen stellen over de ontvankelijkheid van de staten: worden zij benadeeld door deze wet of zijn ze er domweg tegen? Het zal ook gaan over de legitimiteit van Bidens voorstel. De president heeft zijn plan niet door het Congres geloodst, dat over de staatsuitgaven hoort te beslissen, maar met een slimmigheidje via een tijdelijke coronamaatregel eigenstandig geprobeerd door te voeren. „Koning Biden”, sneerde The Wall Street Journal dit weekend.

Afgehaakt

Het maakt Nora niet uit hoe het plan wet wordt, als het maar doorgaat. De in Albanië geboren student accountancy loopt ingepakt in een ski-jack naar huis. Haar studie kost zo’n 33.000 dollar per jaar. Haar vader is een elektricien, haar moeder een verpleegster. Haar vader heeft de lening voor haar afgesloten en ze voelt zich schuldig dat ze bij haar eerste studie is afgehaakt. Ze heeft twee jaar dezelfde vooropleiding gedaan als Alexandria volgt, voor medicijnen, maar het was niks voor Nora.

Bij accountancy werkt ze keihard, ze stond in januari op de dean’s list van beste studenten en ze heeft al aanbiedingen van accountantskantoren terwijl ze nog twee jaar moet studeren. Twee? Voor een vierjarige opleiding? „Ja, ik heb meer tijd nodig om boekhouden af te ronden.” Allemaal extra zorgen. „Er gaat in dit land gewoon niet genoeg geld naar onderwijs. Weet je hoeveel hier wordt uitgegeven aan Defensie?”

Wanneer denk je dat je niet meer hoeft te betalen voor mijn lening, had Nora aan haar vader gevraagd. „Als ik dood ben”, zei hij.