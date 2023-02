Bevrijdingsfestival Utrecht krijgt hulp en gaat tóch door

Bevrijdingsfestival Utrecht gaat tóch door. Het festival is gered door twee partijen, stichting K.F. Hein Fonds en bierbrouwer Grolsch.

De organisatie trok twee weken geleden in deze krant aan de bel, omdat het niet door dreigde te gaan: na een matig lopende editie in 2019 door slecht weer en twee coronajaren waren de financiële reserves opgeraakt, en vond het bestuur van het festival het niet verantwoord door te gaan zonder garantstelling. Het Rijk verwees naar lokale overheden voor zo’n vangnet, maar de provincie en gemeente kregen het benodigde bedrag niet bij elkaar. Vorige week maakte Bevrijdingsfestival Utrecht, met jaarlijks tussen de 37.000 en 45.000 bezoekers, daarom bekend definitief niet door te gaan.

Maar zo definitief was dat niet, blijkt maandagmiddag. Het K.F. Hein Fonds en Koninklijke Grolsch zeggen het festival op 5 mei te belangrijk te vinden en zijn daarom te hulp geschoten, laat de organisatie in een persbericht weten. Samen met het extra geld dat de gemeente Utrecht en provincie Utrecht eerder dit jaar neerlegden, ieder 50.000 euro. „We hebben afgelopen week hartverwarmende reacties ontvangen vanuit het hele land, waaronder een groots opgezette crowdfundingsactie”, zegt directeur Manja Kerstholt van het festival. „Samen met de initiatiefnemers beslissen we hoe we deze gift als Bevrijdingsfestival Utrecht kunnen inzetten.”

In het persbericht blijft de waarschuwing klinken voor aankomende edities, waarvoor financiering allerminst zeker is. Net als alle festivals kampen de veertien door het land verspreide Bevrijdingsfestivals met stijgende kosten, logistieke problemen en personeelstekort, maar hebben ze geen ticketverkoop om die tekorten op te vangen, zoals andere grote festivals, en blijven mensen bij slecht weer sneller weg. De SP in de Tweede Kamer stelde al Kamervragen aan Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) en Gunay Uslu (Media en Cultuur, D66) over de problemen rond de festivals op 5 mei.

