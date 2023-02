Auto- en motorbranche boekt grote omzetstijging over 2022

De omzet van de Nederlandse auto- en motorbranche steeg in 2022 met 17,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast was de omzet vorig jaar 24,5 procent hoger ten opzichte van 2019, het jaar voordat de coronacrisis uitbrak. De omzetstijging in de branche is opvallend: het aantal – weliswaar alleen nieuw – verkochte auto’s daalde in 2022 volgens de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC juist met 3,2 procent tot zo’n 312.000 stuks.

De omzettoename komt dan ook door de hogere prijzen van auto’s. Zowel de prijzen van nieuwe als tweedehands auto’s stegen. Ook losse auto-onderdelen werden duurder. Autohandelaren verkochten ondanks de daling van het totaal aantal aangeschafte auto’s wel meer elektrische auto’s, opvallend vaak van Chinese makelij. Daarnaast werden ook elektrische bussen en vrachtwagens vaker verkocht.

De coronacrisis had een grote impact op de auto- en motorbranche. De verkoop van de voertuigen daalde door tijdelijke sluitingen van showrooms en doordat, in periodes waarin showrooms wel open waren, klanten alleen buiten naar nieuwe modellen mochten kijken. Bovendien was er een wereldwijd chiptekort en waren autofabrieken tijdelijk gesloten, waardoor de productie van auto’s en motoren stagneerde. Als laatste werd de vraag naar nieuwe auto’s flink minder, mede doordat mensen vanwege de financiële gevolgen van de crisis minder te besteden hadden.