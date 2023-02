‘Áls hij er was, deed hij zijn best een goede vader te zijn’

‘Mijn ouders hadden veel ruzie. Toen ze uit elkaar gingen was ik twaalf jaar. Ik bleef met mijn broer bij mijn vader wonen, mijn zus ging net uit huis. Ik heb heel weinig foto’s van mijn vader, er is een keer ingebroken en toen is er veel gestolen. Hij is overleden toen ik twintig was, dit jaar zou hij zestig jaar zijn geworden.

„Mijn vader had een eigen klusbedrijf en werkte als timmerman veel in de bouw. Zes dagen per week, pas rond zeven uur kwam hij thuis en dan moest er nog worden gekookt. Áls hij er was, deed hij zijn best om een goede vader te zijn. Ik werd gepest op school en was soms behoorlijk eenzaam – hij wist dat ik niet veel vrienden had en speelde urenlang spelletjes met me. Op de foto een bordspel van Lego, later ook Spyro op de PlayStation.

„We woonden in een rijtjeshuis, mijn vader bouwde zelf een schuur en knapte alles op. Hij kon zijn auto nooit in de straat parkeren en dat maakte hem razend. Hij maakte er ruzie over met de buurt. Dan zette hij zijn auto midden op de weg zodat niemand erlangs kon, in de hoop dat degene die zijn auto voor ons huis had gezet hem weg zou halen, zodat mijn vader voor zijn eigen deur kon parkeren.

„Door zijn werk heeft hij asbestkanker opgelopen. Hij hoestte veel, maar ging pas naar de dokter toen het echt niet meer ging. Toen de huisarts zei dat hij nog maar een half jaar te leven had, ben ik elke dag bij hem langsgegaan. We hebben veel gepraat over vroeger en nog een aantal dingen uitgesproken. De zilveren ketting met het hamertje had hij altijd om, die moest van hem mee de kist in.”

