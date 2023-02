Ten Hag pakt eerste prijs met Manchester United dankzij zege in League Cup

Erik ten Hag heeft zijn eerste prijs bij Manchester United te pakken. De 53-jarige trainer won zondag met de Engelse topclub in de bekerfinale van de League Cup met 2-0 van Newcastle United. Voor Manchester United is het de eerste prijs in lange tijd, de afgelopen zes jaar slaagden de voorgangers van Ten Hag er niet in om de club naar prijzen te coachen.

De finale van de Carabao Cup, beter bekend als de League Cup, werd traditiegetrouw gespeeld in een uitverkocht Wembley (90.000 toeschouwers) in Londen. Na de 1-0 van middenvelder Casemiro, die een voorzet van Luke Shaw raak kopte, scoorde sterspeler Marcus Rashford op aangeven van Wout Weghorst nog voor rust de 2-0 namens Manchester United. Bij het laatste doelpunt zorgde de andere Nederlander op het veld, Newcastle-verdediger Sven Botman, er onbedoeld voor dat de bal van richting veranderde en over zijn eigen doelman heen het doel in ging.

Ten Hag maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Manchester United, waar hij inmiddels op handen gedragen wordt. In de Premier League staat de ploeg stevig op de derde plaats, op acht punten afstand van koploper Arsenal. Dat is vele malen beter dan vorig seizoen, toen de club als zesde eindigde en Champions League-voetbal misliep. Spelers roemen vooral het tactisch inzicht van Ten Hag en de strakke discipline die de Nederlander binnen de selectie heeft doorgevoerd.