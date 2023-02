Technische en logistieke problemen plagen Nigeriaanse verkiezingen

De miljoenen Nigerianen die zaterdag naar de stembus trokken om een nieuwe president te kiezen, moeten nog zeker tot maandag wachten om te horen wie hun land de komende jaren gaat leiden. Daarmee komt een einde aan de meest hooggespannen verkiezingen in Afrika’s grootste democratie in lange tijd, waarbij een derde kandidaat onverwacht opklom tot grote uitdager van de twee partijen die de Nigeriaanse politiek domineren.

Het grootschalige geweld waarvoor werd gevreesd, bleef zaterdag uit. Maar verspreid over het land waren er wel tal van incidenten. In Lagos, met zo’n zes miljoen kiesgerechtigden de hoofdprijs, vielen op meerdere plekken gewapende mannen stembureaus binnen en gingen er vandoor met de stembussen en machines bedoeld om kiezers te identificeren en de resultaten te verwerken. In de onrustige oliedelta moest de stembusgang bij 141 stembureaus worden opgeschort vanwege geweldsincidenten. Een deel kon zondag alsnog stemmen, net als in andere staten waar uitstel - in sommige gevallen door logistieke problemen - nodig bleek.

Het waren niet de enige ongeregeldheden die een stempel op de dag drukten. De verkiezingen werd gedomineerd door vertragingen en problemen met de techniek waarop Nigerianen juist hun hoop hadden gevestigd voor een eerlijke en transparante uitkomst. Terwijl het stemmen officieel om half negen moest beginnen en om half twee zouden eindigen, werden de stemlokalen op sommige plekken pas laat op de dag geopend en ging het stemmen tot in de nacht door.

„We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat geen enkele Nigeriaan van de verkiezingen zal worden uitgesloten”, zei Mahmood Yakubu, het hoofd van de onafhankelijke kiescommissie, zaterdag tijdens een persconferentie waarin hij erkende dat ze tegen „uitdagingen aanliepen”.

Urenlang in de rij

Zijn woorden deden weinig om de frustratie te sussen van Nigerianen die urenlang in de rij stonden, een enkeling voor niets: lokale media melden dat op sommige plaatsen de medewerkers van stembureaus nooit kwamen opdagen. Op andere plekken, waaronder in Lagos, liepen de emoties aan het einde van de dag hoog op toen de machines die de resultaten in real time zouden uploaden, ineens niet meer werkten.

Zondagmiddag was slechts een fractie van de resultaten beschikbaar in het publiek toegankelijke portaal dat speciaal hiervoor was opgetuigd. In een verklaring gaf de kiescommissie de schuld aan ,,technische mankementen”, maar de problemen voeden de angst onder veel Nigerianen dat – zoals in het verleden al zo vaak gebeurde – ook nu met de uitslag wordt gesjoemeld.

„Een systeem dat was bedoeld om de transparantie te vergroten, dreigt nu de integriteit van de verkiezingen in gevaar te brengen”, reageerde Yiaga Africa, een non-profit en Nigeria’s belangrijkste verkiezingsmonitor, zondag teleurgesteld. „Eens te meer zijn deze presidentiële verkiezingen een gemiste kans.”

Eerste indicaties

De organisatie vreest voor de opkomst, die in Nigeria al notoir laag is. 87 miljoen Nigerianen mochten zaterdag hun stem uitbrengen – ook voor een nieuwe Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Bij de verkiezingen in 2019 kwam krap een derde van de kiezers opdagen. Verwacht werd dat dit ditmaal vele malen hoger zou zijn door het enthousiasme van met name jonge kiezers voor Peter Obi, de kandidaat van de Labour Partij.

De eerste indicaties zijn weinig hoopgevend. Ook voor Obi, die vooraf in meerdere peilingen aan kop ging. In de eerste resultaten die zondag binnendruppelden, bleef hij achter op zijn rivalen Bola Tinubu van de regerende APC en Atiku Abubakar van de oppositiepartij PDP. Op sociale media waarschuwen Obi’s aanhangers dat ze een „manipulatie” van de resultaten „niet zullen accepteren”.