Raye geeft zich bloot in Melkweg Amsterdam

Raye heeft hier lang op gewacht, en nu gaat ze het goed doen ook: na zeven jaar vastzitten aan een label dat weigerde haar album uit te brengen, zag My 21st Century Blues begin februari eindelijk het levenslicht. Bij de eerste show van haar Europese tour in Melkweg, Amsterdam wordt de Britse zangeres geflankeerd door een liefst zevenkoppige band, inclusief saxofoon, trompet en trombone. „Het is niet goedkoop om zo’n band overal mee naartoe te nemen”, aldus Raye, „maar het klinkt zó goed!”

De band, gekleed in witte pakken met zwarte vlinderdasjes, geeft de liedjes van het gevarieerde album meer samenhang. Zelfs een housepopnummer als ‘Black Mascara’ krijgt door de blazers een vleugje vintage soul. Het samenspel moet nog wat aangescherpt worden, soit, het is pas de eerste show. Raye’s stem is echter feilloos: het publiek kent alle teksten, maar ze zingt zo veel creatieve jazzy variaties dat niemand haar kan bijhouden.

Emotionele climax

Het glamoureuze witte maatpak van de zangeres is smaakvol bestrooid met glitters, haar haar draagt ze in rode Marilyn Monroe-krullen. Maar de emotionele climax van het concert komt als ze zich van de glamour ontdoet. Bij het nummer ‘Body Dysmorphia’ kleedt Raye zich uit tot aan haar simpele witte ondergoed. Niet krachtig, niet sexy, maar kwetsbaar: haar handen voor haar buik, voor haar gezicht. Is ze aan het huilen? Al zingend herpakt ze zich, maakt ze zichzelf groter, minder bang. „Op dit album heb ik jullie dingen verteld die mijn beste vrienden niet eens weten.” Het is juist die kwetsbaarheid waar haar publiek voor valt: ieder emotioneel moment (en het zijn er veel) wordt beantwoord met oorverdovend applaus.

Raye is grappig, charmant, stoer, gevoelig, en een fantastische vocalist. Star power in overvloed. Zelf kan ze duidelijk nog niet helemaal geloven dat ze nu zalen als deze uitverkoopt. Wen er maar aan, Raye. Na zeven jaar is dit pas het begin.

Pop Raye. Gehoord: 25/02, Melkweg, Amsterdam. ●●●●●