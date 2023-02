Na zeldzame ontmoeting zeggen Israël en Palestina ‘verder geweld’ te willen voorkomen

Na een ontmoeting in de Jordaanse plaats Aqaba zondag hebben Israëlische en Palestijnse vertegenwoordigers beloofd samen te werken aan een „rechtvaardige en duurzame vredesovereenkomst”. Dat schrijven ze in een gezamenlijke verklaring, melden internationale persbureaus. Zo willen ze „verder geweld voorkomen” op de Westelijke Jordaanoever. Israël zou onder meer de komende vier maanden „stoppen met bespreken van nieuwe nederzettingen”, en „gedurende zes maanden stoppen met het goedkeuren van nieuwe nederzettingen”.

Het overleg tussen de twee staten is een zeldzaamheid. Aanleiding waren de opgelopen spanningen op de bezette Westelijke Jordaanoever, die de partijen willen indammen met het oog op de ramadan die eind maart begint. Naast de twee hoofdrolspelers waren ook delegaties uit Jordanië, Egypte en de Verenigde Staten aanwezig. Hamas, de Palestijnse terreurorganisatie die sinds 2007 voor het zeggen heeft in de Gazastrook, was niet aangeschoven. Dat de Palestijnse Autoriteit wel aan tafel zat „ondanks de bloedbaden die onder Palestijnen worden aangericht”, noemt Hamas volgens persbureau Reuters „een dolk in de rug van de Palestijnen”.

Tijdens de ontmoeting in Jordanië ging het geweld op de Westelijke Jordaanoever door. Zondag doodde een Palestijnse schutter twee Israëliërs. Vier dagen geleden vielen er elf doden bij straatgevechten in de Palestijnse stad Nablus, nadat het Israëlische leger daar op klaarlichte dag een huis was binnengevallen. In 2022 kwamen in totaal circa 150 Palestijnen en 31 Israëliërs om op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, het hoogste aantal sinds 2006. Israël bezet het gebied sinds 1967. Volgende maand ontmoeten de twee elkaar opnieuw, ditmaal in de Egyptische plaats Sharm-el-Sheikh.

