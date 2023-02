Lichamen van tientallen migranten aangespoeld in Italië na schipbreuk

De lichamen van zeker 34 overleden migranten, onder wie een baby van een paar maanden oud, zijn zondag aangespoeld in het zuiden van Italië. Dat melden Italiaanse media. De migranten zijn aangespoeld nadat het schip waarop ze zaten in de problemen kwam op de Middellandse Zee en in tweeën brak. Er zijn nog zeker honderd mensen vermist, waardoor gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen.

De overleden migranten zijn gevonden in Steccato di Cutro, een kustplaats in het zuiden van Italië. Volgens persbureau AP zijn zondagochtend ongeveer veertig overlevenden gevonden. De kustwacht, grenspolitie en brandweer doen pogingen om de andere vermisten te vinden.

Volgens dagblad Corriere della Sera was de boot vertrokken uit Turkije en waren de migranten afkomstig uit Iran, Afghanistan en Pakistan. De oude vissersboot waarop de migranten werden vervoerd zou volgens de eerste berichtgeving te zwaar zijn beladen en door de ruwe zee zijn gebroken.

Dit jaar zijn volgens VN-organisatie IOM ongeveer 12.000 migranten over zee aangekomen in Italië. Tot 20 februari zijn daarbij 142 mensen overleden of vermist geraakt. Streng optreden tegen migratie is een van de speerpunten van de rechtse regering van Giorgia Meloni. Die meent dat de aanwezigheid van reddingsschepen migranten aanmoedigt om de gevaarlijke oversteek naar Italië te maken. Deze week is daarom een gedragscode aangenomen voor migrantenreddingsschepen. Boten mogen een reddingsactie niet meer op zee blijven zoeken naar migranten in nood.