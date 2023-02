Documentaire ‘Sur l’Adamant’ kaapt verrassend Gouden Beer weg

De documentaire Sur l’Adamant kaapte gisteren verrassend de Gouden Beer weg, de belangrijkste prijs van het 73ste filmfestival van Berlijn. Juryvoorzitter Kristen Stewart leidde de keuze in met een pleidooi om de grenzen van wat als kunst wordt gedefinieerd op te rekken. En niet te focussen op wat iets „is”, maar wat iets „doet”. Sur l’Adamant bestaat uit observaties in het Parijse dagcentrum de Adamant, een drijvende instelling op de Seine waar volwassenen met psychiatrische problemen onder meer musiceren of schilderen en tijdens groepstherapie hun werken uitleggen. De 72-jarige regisseur Nicolas Philibert is onder meer bekend van zijn gelauwerde en empathische Être et avoir (2002) over de leraar en leerlingen in een dorpsschooltje in Auvergne dat bestaat uit één klas.

De tweede prijs ging naar de op het eerste gezicht lichte, maar bitter actuele liefdesfabel Roter Himmel van regisseur Christian Petzold. In deze tragikomedie wil millennial-auteur Leon, gespeeld door een tegelijkertijd irritante en aandoenlijke Thomas Schubert, het manuscript van zijn tweede roman bijschaven tijdens een schrijfvakantie in een afgelegen huis. Hij is zo geobsedeerd door zijn eigen besognes dat hij weinig oog heeft voor wat er omgaat bij de andere vakantiegangers in huis. Net zo min heeft hij door hoe de wereld rondom hem in brand staat. Bosbranden in de omgeving kruipen dichterbij.

https://www.youtube.com/watch?v=b43bHQb0UFE

Zilveren Beren

Verschillende Zilveren Beren gingen naar regieveteranen en hun werk, zo kreeg Philippe Garrel de prijs voor Beste Regie voor zijn familiedrama Le grand chariot. De genderneutrale acteerprijzen gingen dit jaar wel naar twee speelfilm-debutanten, die beiden een transpersonage spelen. Sofia Otero is de jongste winnaar ooit van een Zilveren Beer voor haar hoofdrol als achtjarig kind dat zich tijdens een vakantie wil ontworstelen aan de wijze waarop het tot op heden werd aangesproken in het Spaanse 20.000 Especies de abejas. Thea Ehre kreeg een Zilveren Beer voor Beste Bijrol in de Duitse film noir Bis ans Ende der Nacht. Verschillende films in de hoofdcompetities waarin mannelijke hoofdpersonen worstelen met hun omgang met vrouwen liet de jury links liggen, van het voorspelbare Manodrome tot het langzaam opgebouwde, subtiele Chinese The Shadowless Tower.

De zeven Nederlandse (co)producties die in Berlijn in première gingen, zaten niet in de hoofdcompetitie. Vicky Knight, hoofdrolspeelster van Sacha Polaks Silver Haze, werd wel bekroond met de juryprijs van de Teddy Award voor films met een lgbtq-onderwerp. Silver Haze is losjes geïnspireerd door Knights eigen leven. Ze liep als kind ernstige littekens op tijdens een cafébrand. In Silver Haze zien we hoe Knight als volwassen vrouw blijft worstelen met de vraag wie verantwoordelijk was voor de brand, maar ook hoe ze verliefd wordt op de getroebleerde Florence. De Belgisch -Nederlandse coproductie Zeevonk kreeg een ‘special mention’ in de jeugdfilmcompetitie Generation Kplus.

Lees ook: Sean Penn maakte een ‘David en Goliath-verhaal’ over Volodymyr Zelensky

Politiek getint

De 73ste editie van de Berlinale was zeer politiek getint. In en naast de filmzalen waren er talloze statements over de oorlog in Oekraïne. Zo was er op de rode loper een demonstratie waarin steun voor Oekraïne werd uitgesproken. De documentaire over de oorlog die voorafgaand aan het festival de meeste aandacht trok, Superpower, viel wel tegen. De film van Sean Penn en co-regisseur Aaron Kaufman bleek vooral te mikken op mensen die het nieuws over Oekraïne het afgelopen jaar niet erg hadden gevolgd en graag door een filmster en in Hollywood-stijl aan de hand worden genomen door het conflict. Er waren de tijdens het festival ook steunbetuigingen aan de protesten in Iran, onder meer via een spandoek en een pleidooi voor solidariteit van het Iraanse jurylid Golshifteh Farahani, bekend als actrice in films als Jim Jarmusch’s Paterson. Het festival maakte dit jaar dus op talloze manieren duidelijk dat films de ogen van kijkers kunnen openen voor wat er speelt in de wereld.