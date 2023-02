Amerikaanse kranten stoppen met kantoorstrip ‘Dilbert’ na racisme maker

Honderden Amerikaanse kranten hebben deze week aangekondigd te stoppen met de kantoorstrip Dilbert na racistische uitingen van de maker Scott Adams. Dat melden de desbetreffende kranten, waaronder The New York Times en The Washington Post. De beslissing volgt op een livestream op Adams’ YouTube-kanaal waarin de striptekenaar zwarte mensen een „haatgroep” noemde. De kantoorstrip Dilbert verscheen sinds 1989 in honderden Amerikaanse kranten, zowel landelijk als regionaal.

In zijn dinsdag gepubliceerde video zei Adams over zwarte Amerikanen: „Dat is een haatgroep en ik wil niks met hen te maken hebben.” Daaraan voegde hij toe dat „het nergens op slaat om zwarte Amerikanen te helpen als je wit bent” en dat „witte mensen moeten maken dat ze wegkomen van zwarte mensen”. Adams kreeg al eerder kritiek vanwege extremistische opvattingen en online provocaties. Zo kwam hij in 2019 in het nieuws, omdat hij een schietpartij in Californië inzette als reclame voor een app die hij had ontwikkeld.

De krant San Francisco Chronicle zette in oktober al een punt achter de publicatie van Adams’ strips, na onder meer grappen over tot slaafgemaakten en homomannen. Hoofdredacteur Emilio Garcia-Ruiz zei daarover dat de strip „van hilarisch naar kwetsend” ging. Nederlanders konden de dagelijkse strip in het verleden lezen in De Financiële Telegraaf en kantoorvakblad Intermediair. Nadat die laatste in 2012 ermee stopte, konden Nederlandse Dilbert-liefhebbers hun striphonger nog stillen met onder andere kalenders en boeken.