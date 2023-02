Ik heb een afspraak met de stadsdichter. Als ik het restaurant betreed zit hij al in een geanimeerd gesprek met een dame aan een belendend tafeltje. Ze had hem aangetikt en gevraagd of hij niet de stadsdichter was. Tegen mij: „En wat doe jij?” Ik antwoord: „Ik speel de burgemeester hier.” De dame: „Heb ik weer. Laatst kom ik een wat rossige man tegen en ik zeg tegen hem dat hij me zo bekend voorkomt. Waarop hij antwoordt dat dat niet helemaal uitgesloten was. Bleek het de koning.”

