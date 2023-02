Psychologie van de sportwereld

Welcome to Good Sport Deze podcast luister je ook in onze app

Sport is de spiegel van de maatschappij. Begrijp je de mechanismen achter topsporters, hun grootste fans en de competitieve arena’s waarin de spektakels zich uitspelen, dan begrijp je de mensheid – zo claimt de nieuwe Tedtalk-productie Good Sport. In deze podcast onderzoekt Jody Avirgan, een vrolijke sportliefhebber, de wetten waarop de sportwereld draait, en de complexe psychologie die daarachter schuilgaat.

In de eerste aflevering onderzoekt Avirgan de oorzaken van succes. Hoe kan het dat veel topsporters een vergelijkbare achtergrond hebben, of zelfs in dezelfde dorpen zijn opgegroeid? Wat is het aandeel van geluk en goede omstandigheden in datgene wat wij gezamenlijk erkennen als talent?

Good Sport, wekelijks afleveringen van ca. 40 min, TED.