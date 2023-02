Politie arresteert 49-jarige verdachte van schietpartij in Zwijndrecht

De politie heeft zaterdagmiddag een 49-jarige man gearresteerd op verdenking van de dodelijke schietpartij die vorige maand in Zwijndrecht plaatsvond. Hij werd opgepakt op de Ketelbrug in Schiedam, schrijft de politie op Twitter.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de 49-jarige Minh N. V., die ervan wordt verdacht te hebben geschoten op twee vrouwen bij het Zwijndrechtse winkelcentrum Walburg. Een 66-jarige vrouw kwam daarbij om het leven, haar 38-jarige dochter ging zwaargewond naar het ziekenhuis.

N.V. was al twintig jaar in beeld bij de politie vanwege verschillende misdrijven, en ging meerdere keren de cel in. Een paar uur na de schietpartij publiceerde de Rotterdamse politie de foto en volledige naam van de verdachte, een ongebruikelijke stap.

De politie kwam de verdachte op het spoor door een tip van een oplettende burger in combinatie met intensief recherchewerk. Op het moment van de aanhouding zat de man alleen in een auto. Voor de tip die zou leiden naar de arrestatie van de verdachte had de politie een beloning van 30.000 euro uitgeloofd.