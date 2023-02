OM: Tientallen tot honderden Eritreeërs in Nederland zijn slachtoffer van gewelddadige mensensmokkel

Tientallen tot honderden Eritreeërs die in Nederland wonen, zijn slachtoffer van mensensmokkelaars die vluchtelingen martelen en afpersen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving door Nieuwsuur. Het OM heeft 191 mensen gehoord voor een strafzaak met tot nu toe zeven verdachten.

„Uit de verhoren blijkt dat mensen die Eritrea ontvluchten, in handen vallen van een nietsontziende bende die over de ruggen van mensen de meest gruwelijke dingen doet”, zegt een woordvoerder van het OM. „Als deze mensen vervolgens met gammele bootjes in Europa aankomen, zijn ze nog steeds niet veilig omdat ze worden afgeperst om geld voor familieleden te betalen.”

De martelingen vonden plaats in een kamp in Libië, zeggen getuigen tegen Nieuwsuur. Daar werden vluchtelingen gevangen gehouden en gedwongen om familieleden te bellen om geld te vragen voordat ze verder mochten reizen. Een persofficier vermoedt dat op die manier miljoenen euro’s zijn opgehaald.

Groot onderzoek

Het OM werkt samen met Interpol, Europol en meerdere Europese landen om het netwerk te verstoren en op te heffen, zegt de woordvoerder tegen NRC. „Het OM heeft niet het idee dat het deze zaak in zijn eentje kan oplossen.”

De twee hoofdverdachten in de zaak zijn Tewelde G., ook bekend als Walid, en Kidane Zekarias H.. Walid werd eind vorig jaar aan Nederland uitgeleverd, H. is vorige maand gearresteerd in Soedan en zit sindsdien vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland heeft om zijn uitlevering verzocht.

Lees ook ‘Koning van de mensensmokkel’ liet vluchtelingen voetballen en de verliezers’ vrouwen verkrachten