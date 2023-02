Journalistieke Hall of Fame

Trailer GONZO Deze podcast luister je ook in onze app

Hunter S. Thompson, de wereldberoemde Amerikaanse journalist en schrijver die zijn persoonlijke belevenissen en ruwe levensstijl in zijn verhalen betrok, en daarmee een nieuw, nogal persoonlijk journalistiek genre uitvond dat hij ‘Gonzo’ noemde, is het grote voorbeeld van journalist Frans Lomans. „Een beroep waarbij je mag drinken, drugs mag gebruiken en zelfs geweld? Ik dacht: wat wil een mens nog meer?” Journalist Merel Westrik geeft aan een minder losbandige aanpak te hanteren – maar dat is dan weer goed voor de balans van deze podcast. Gezamenlijk interviewen Westrik en Lomans andere journalisten over een indrukwekkend verhaal uit hun carrière.

Gonzo Journalistiek Wekelijks afl. van ca. 1u. Corti Media/ WPG Std.