Eén jaar Oekraïne-oorlog: de gevolgen voor de Nederlandse politiek

De oorlog in Oekraïne heeft ook de Nederlandse politiek en positie op het internationale toneel het afgelopen jaar flink veranderd. Zo staat Nederland plots vooraan als het gaat om militaire en politieke steun aan Oekraïne. Zelfs voormalige pacifisten praten nu over de levering van Leopard-tanks en F-16’s om Oekraïne bij te staan in de strijd.

In deze aflevering van Haagse Zaken maken we een jaar na het begin van oorlog de balans op. Je hoort van buitenlandchef Stéphane Alonso en redacteur Steven Derix hoe de Nederlandse houding ten opzichte van de oorlog zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Welke invloed heeft de Russische inval op de binnenlandse politiek, en met name het defensie- en buitenlandbeleid gehad? En hoe is de positie van Nederland in de wereld in een jaar tijd veranderd?

@Apjvalk // @alonsoNRC // @StevenDerix

Verder lezen en luisteren

Het opinie-artikel van Mark Rutte: Met steun aan Oekraïne verdedigen we onze manier van leven

Deze Haagse Zaken maakten we drie weken voor de Russische inval in Oekraïne: Wat Nederland voor Oekraïne kan, mag en wil betekenen.

Minister Ollongren houdt rekening met ‘inktzwart’ scenario. ‘Oekraïne beseft ook dat deze oorlog nog lang kan duren’

Nederland en Duitsland bundelen hun landmachten

Nederland in voorhoede van landen die Oekraïne militair steunen

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.