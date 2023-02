Warner Bros. werkt aan nieuwe reeks The Lord of the Rings-films

Bijzonder nieuws voor de miljoenen Tolkien-fans wereldwijd: Warner Bros. werkt aan een nieuwe reeks The Lord of the Rings-films. Dat heeft de baas van de Amerikaanse filmstudio aangekondigd, melden The Guardian en andere internationale media vrijdag. De films zullen gebaseerd zijn op het werk van de wereldberoemde Britse schrijver, die in de The Lord of the Rings, The Hobbit en andere delen van zijn nalatenschap de fantasiewereld Midden-Aarde creëerde.

Warner Bros. geeft nog niet veel prijs over de nieuwe serie. Wel is duidelijk dat het filmen meerdere jaren in beslag zal nemen en dat de studio in gesprek is met Peter Jackson, de Nieuw-Zeelandse regisseur die de The Lord of the Rings en The Hobbit succesvol verfilmde. Jackson heeft zijn medewerking nog niet toegezegd, maar zegt in een reactie wel vooralsnog bij „elke stap op de hoogte” te zijn gehouden.

Volgens Warner Bros. is de wereld van mensen, elfen en tovenaars die J.R.R. Tolkien schiep zó rijk dat nieuwe films er nog prima uit te putten zijn. „Ondanks de reikwijdte en alle details die liefdevol in de twee trilogieën zijn verpakt, is het grootste deel van het uitgestrekte, complexe en oogverblindende universum dat Tolkien bedacht nog onontdekt op film”, aldus Michael De Luca en Pam Abdy van de filmstudio.

Succesvolle serie

Tolkiens werk kent een grote schare trouwe fans. Van zijn in de jaren dertig en vijftig van de vorige eeuw gepubliceerde The Lord of the Rings en The Hobbit werden honderden miljoenen exemplaren verkocht, waarmee ze tot de best verkochte boeken allertijden behoren.

Twintig jaar geleden waagde Warner Bros. samen met Jackson de poging de fantasiewereld naar het grote doek te brengen. Dat werd lange tijd voor onmogelijk gehouden vanwege de grootte en complexiteit van de wereld en verhaallijnen en de moeilijk te verbeelden fantasiewezens zoals dwergen, ringgeesten en ‘oliphaunts’ (reusachtige olifanten met veel slagtanden).

De filmtrilogie werd een gigantisch succes. De derde film uit de reeks, The Return of the King (2003), won samen met Titanic (1997) en Ben-Hur (1959) de meeste Oscars allertijden; elf. De film leverde Warner Bros. ruim 1,1 miljard dollar (een kleine 1,1 miljard euro) op in kaartverkoop voor bioscopen wereldwijd.

The Hobbit

Tussen 2012 en 2014 volgde de driedelige verfilming van The Hobbit, opnieuw van de hand van Jackson. Dit keer wisten de drie films geen enkele Oscarnominatie te verzilveren, maar leverden ze Warner Bros. niettemin opnieuw veel op. In totaal brachten de zes films zo’n 6 miljard dollar in het laatje van de Amerikaanse studio.

Afgelopen jaar bracht streamingsdienst Amazon Prime The Rings of Power uit, een gemengd ontvangen serie die zich ook afspeelt in Midden-Aarde. De serie is deels gebaseerd op de wereld die Tolkien schiep in zijn aantekeningen en voorbereidende werk op The Lord of the Rings, zoals zijn zoon die na Tolkiens dood bundelde in The Silmarillion (1977).