Op een middag georganiseerd door een prominent consultancybureau worden de deelnemers uitgenodigd om mee te doen aan een opdracht. De aftrap is het welbekende voorstelrondje. Ik kijk de zaal rond en ben benieuwd wie de andere deelnemers zijn. De eerste spreker zet direct de toon: „Ik ben CEO van...” Hij wordt gevolgd door CFO’s en COO’s. En dan ben ik aan de beurt. „Ik ben E L S van ...” Niemand vraagt waar die afkorting voor staat.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl