Vliegverkeer Eindhoven Airport ligt stil vanwege bommelding

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport ligt tot onbepaalde tijd stil vanwege een bommelding. Dat meldt de luchthaven op Twitter. Het vliegtuig, waarin de bom zich zou bevinden, landde halverwege de middag na een vlucht vanuit de Tsjechische hoofdstad Praag. De marechaussee heeft het toestel naar het militaire deel van het vliegveld verplaatst. De 141 passagiers en 6 bemanningsleden zijn uit het vliegtuig gehaald.

Op de website van de luchthaven is te zien dat meerdere aankomende en vertrekkende vluchten tot het einde van de avond zijn vertraagd of geannuleerd. De eerste vooralsnog vertrekkende vlucht is die naar Krakau, om 19.55 uur.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie en de marechaussee onderzoeken het vliegtuig, onder meer met een speurhond. De situatie is volgens de marechaussee „onder controle”. Vliegtuigen die onderweg zijn naar de luchthaven wijken uit naar onder meer Brussel, Amsterdam en Maastricht. Passagiersprocessen op Eindhoven Airport, zoals het inchecken, lopen op dit moment door.