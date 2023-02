Uit behandelkliniek ontsnapte tbs’er opgepakt in Spanje

De politie in Spanje heeft de voortvluchtige tbs’er Sherwin Benshomin W. in de omgeving van Murcia opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De 27-jarige man ontsnapte in juni vorig jaar samen met een andere tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen. Een politieteam in Nederland pakte de andere man kort na de ontsnappingsactie al op.

De in Spanje opgepakte W. werd in 2019 veroordeeld tot 5,5 jaar cel en tbs voor dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een persoon om het leven kwam. De andere man was veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor een gewapende overval. Het duo kreeg bij de ontsnapping hulp van buitenaf en reed weg in een Volkswagen Golf.

De Pompekliniek nam na de ontsnapping van de twee mannen al maatregelen om herhaling te voorkomen. De kliniek plaatste rondom het terrein op meerdere plekken hekken en tbs’ers krijgen geen verlof meer. Ook hangen er tegenwoordig extra camera’s. Het OM, dat Spanje gaat vragen de man over te leveren aan Nederland, werkte in de zoekactie samen met onder meer Duitsland, België en Spanje.