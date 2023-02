U.S. Girls, Ulthar en Walker & Dawson: de opvallendste albums van de week

Death metal

●●●●●

Ulthar Anthronomicon & Helionomicon





Uitzonderingen zijn er altijd, maar als death metal wordt omschreven als ‘technisch’, is het nogal eens een onnavolgbare notenbrij. En als ze het ‘atmosferisch’ noemen, is er risico op beresaai. Combineer je het, dan wordt het interessant. Ulthar, een Amerikaans trio, doet dat op fantastische wijze met twee albums in één worp: Anthronomicon en Helionomicon. Twee keer veertig superzware minuten vol vreemde ritmes, dissonante akkoorden, getergde vocalen en met beton gevulde drums. Moe, na 80 minuten? Doodop, maar het is ook verslavend omdat je details blijft ontdekken. Lees de hele recensie

Klassiek

●●●●●

Holland Baroque Bachs Königin





Er werd veel prachtigs voor orgel geschreven, maar het instrument is menigeen te weerbarstig en complex. Daarom bedacht Holland Baroque een andere manier om orgelstukken van Bach wat geliefder te maken: bewerkingen voor orkest. Want wat is het orgel tenslotte anders dan een orkest samengebracht in één instrument? Op het album Bachs Königin (dat was het orgel voor hem) speelt het ensemble met zijn kenmerkende levenslust en wendbaarheid. Lees de hele recensie

Pop

●●●●●

U.S. Girls Bless This Mess





U.S. Girls, het project van de Amerikaanse muzikant Meg Remy, die popmuziek altijd op een buitengewone manier benadert. Ze maakt op het nieuwe album Bless This Mess veel gebruik van MIDI-instrumenten: „Waarom allemaal vintage synthesizers kopen die half kapot zijn, als je hun geluid ook gewoon kunt simuleren?” zei ze in Rolling Stone. Je hoort dat verschil toch wel een beetje, het klinkt wat platter. Maar regelmatig tovert Remy ook magie uit het MIDI-keyboard. Lees de hele recensie

Klassiek

●●●●●

Seattle Symphony Walker & Dawson: Orchestral Works





De Seattle Symphony heeft een mooie duit in het vooralsnog erg kleine, maar gestaag groeiende zakje gedaan van opnames van de muziek van zwarte klassieke componisten. Van de twee componisten op dit album is George Walker (1922–2018) waarschijnlijk de bekendste, omdat hij voor Lilacs for voice and orchestra in 1996 als eerste Afro-Amerikaan een Pulitzer voor muziek won. William Dawson (1899–1990) is vooral ‘bekend’ in de koorwereld, maar van hem hoor je als afsluiter zijn symfonie Negro Folk Symphony uit 1934, dat ook onmiskenbaar programmatisch op spirituals is gebaseerd en lekker alle kanten opgaat. Ook dit is erg het horen waard. Lees de hele recensie