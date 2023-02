Twee mannen aangehouden voor racistische projectie op Erasmusbrug

Twee mannen zijn vrijdag aangehouden voor de projectie van racistische leuzen op gebouwen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Dat meldt de politie. Het gaat om een 34-jarige man uit Landgraaf en een 24-jarige man uit Zwijndrecht. De politie verdenkt het tweetal betrokken te zijn bij de projectie van de discriminerende leuzen op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling. Na hun arrestatie werden hun woningen doorzocht, waarbij onder meer diverse gegevensdragers, een kruisboog en 3D-geprinte wapenonderdelen werden aangetroffen en meegenomen voor verder onderzoek.

Rechts-extremisten projecteerden tijdens Oud en Nieuw racistische leuzen als ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’ op de Erasmusbrug, maar ook citaten van de Amerikaanse neonazi David Lane en een de domeinnaam van een antisemitische website. De verschillende teksten waren live op televisie te zien. Na de gebeurtenissen in Rotterdam stelde de politie op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek in. Rechercheurs deden vervolgens online onderzoek en specialisten verdiepten zich in de herkomst van de gebruikte projectieapparatuur.

Volgens de politie is de oudste verdachte ook betrokken bij een soortgelijke projectie in Eindhoven eerder deze week. Toen verscheen tijdens carnaval op de gevel van het Eindhovense gemeentekantoor de tekst ‘Alaaf namens Blank Nederland’ in blauwe letters, gevolgd door teksten over het veilig stellen van een ‘toekomst voor blanke kinderen’. De jongste verdachte zou eveneens deel hebben genomen aan een soortgelijke projectie in Alkmaar afgelopen januari.

