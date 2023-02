Strijkkralen en My Little Pony om de oorlog te vergeten

Op de eerste dag van de oorlog zat Oeljana in de klas, een juf had tekenfilmpjes opgezet. „We zaten te kijken en toen hoorde ik voor het eerst zo’n klap, er waren twee of drie raketinslagen”, zegt Oeljana. Een gebouw naast de school was geraakt. De klas werd subiet naar de kelder gebracht. Haar broertje Vadim (9) bleek daar niet te zijn. „Ik raakte in paniek. Begon in een hoekje te huilen en heen en weer te wiegen. Zei telkens: Waar is Vadim, waar is Vadim?”. Oeljana’s stem klinkt hoog in haar keel.

„Je had een paniekaanval, dat is normaal”, zegt 15-jarige Anton, die achter haar is komen zitten. Sasja en Diana vertellen dat ze ook vaak bang zijn en vaak moeten huilen. Vadim dook uiteindelijk op in de schoolkelder. Samen werden de kinderen op 26 februari naar Lviv geëvacueerd. Oeljana hield de gordijn voor het treinraam tijdens de reis, die drie dagen duurde, dicht. Ze was doodsbang.